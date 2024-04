Ataques com drones na região russa do Tartaristão deixa 13 feridos

Um ataque com drones reivindicado por Kiev contra fábricas na região russa do Tartaristão deixou 13 feridos nesta terça-feira (2) em um complexo industrial na Tartaristão, informaram as autoridades desta república da Federação Russa, localizada a mais de 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia.

A Ucrânia regularmente realiza ataques com drones ou sabotagens contra fábricas, ferrovias e refinarias no território russo, mas é raro que um ataque afete infraestruturas tão distantes da fronteira.

Uma fonte do setor ucraniano de Defesa disse à AFP que “foi uma operação do GUR”, o serviço de inteligência militar do país, que já reivindicou ataques do tipo contra fábricas ou refinarias russas.

O departamento de imprensa do líder tártaro Rustam Minnikhanov informou no Telegram que foram registrados “ataques com drones contra fábricas do Tartaristão, em Yelabuga e Nizhnekamsk”.

Os ataques “não provocaram danos consideráveis nem afetaram o trabalho das fábricas”, acrescenta o comunicado.

O Ministério da Saúde do Tartaristão relatou 13 pessoas feridas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o exército russo “está se esforçando para minimizar e eliminar completamente a ameaça” de ataques ucranianos na Rússia.

As imediações de Yelabuga abrigam uma zona econômica especial, com fábricas de produtos químicos, de engenharia mecânica e metalúrgicas.

Nizhnekamsk tem uma grande refinaria de petróleo.

Segundo a fonte ucraniana do setor de Defesa, o bombardeio teve como alvo uma fábrica de montagem de drones.

“Foi uma operação do GUR, um ataque com drones ucranianos contra uma empresa de montagem de drones Shahed. Danos significativos foram infligidos ao local” disse a fonte, que não especificou se o ataque foi executado a partir de território russo ou ucraniano.

