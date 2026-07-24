Bairros no Peru com o nome de ‘Keiko Fujimori’ esperam que presidente eleita cumpra promessas

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Ameaçada por mensagens de extorsão, a padeira Roxana Quispe conta ansiosamente os dias para a iminente mudança de governo no Peru. Ela mora em um bairro pobre que leva o nome da presidente eleita que prometeu combater o crime com mais rigor: Keiko Fujimori.

“Espero que ela venha aqui e veja as nossas necessidades”, disse Quispe, de 42 anos, à AFP. Ela mora há 18 anos neste bairro de colunas de areia e ruas sem asfalto em Ventanilla, nos arredores de Callao, o perigoso porto próximo a Lima.

A direitista Fujimori, de 51 anos, assumirá a presidência do país andino em 28 de julho, após derrotar o esquerdista Roberto Sánchez por uma margem de apenas 50 mil votos. Um de seus principais desafios será resolver a pior crise de segurança em décadas, alimentada pela proliferação de gangues criminosas locais e estrangeiras que controlam assassinatos por encomenda e extorsão.

“Tenho muita fé nela”, afirma Quispe. Ela espera que Fujimori cumpra sua palavra e reduza a criminalidade, a principal preocupação dos peruanos.

Os homicídios aumentaram de 1.000 em 2018 para 2.600 em 2025, e as denúncias de extorsão subiram de 3.200 para 26.500. Embora a eleição acirrada tenha dividido o país, nada agora lembra seu rival Sánchez neste assentamento informal fundado por mais de cem famílias em 1996, durante o governo do presidente autocrático Alberto Fujimori (1990-2000), pai de Keiko.

Ali, uma farmácia, uma pequena quadra de futebol e um restaurante comunitário também levam seu nome. Nas paredes e postes, restam apenas vestígios de cartazes de campanha do Força Popular, partido que ela dirige desde 2010.

O bairro recebeu o nome dela porque o governo de Alberto Fujimori legitimou a ocupação ilegal de terras com títulos de propriedade, mesmo que os serviços básicos ainda fossem precários ou inexistentes.

“É uma forma de demonstrar gratidão”, afirmou César García, de 52 anos, um dos fundadores e fervoroso apoiador de Fujimori.

Nessa pequena comunidade, a maioria expressa abertamente seu apoio ao clã de origem japonesa, mas outros guardam suas opiniões para si. E também há os céticos.

“Não acho que ela cumprirá 100% das suas promessas; ainda existem dúvidas”, disse Luzmari Anaya, uma vendedora ambulante de 36 anos.

– “Vivíamos no escuro” –

Mais de 20 quilômetros a leste, em uma colina rochosa no populoso bairro de Carabayllo, em Lima, outro bairro de casas precárias leva o mesmo nome, Keiko Fujimori, e compartilha origens semelhantes.

“Vivíamos sobre pedras, em terrenos abandonados, em esteiras. Vivíamos no escuro porque não havia eletricidade e comprávamos água de caminhões-pipa. Agora temos ruas graças a Alberto Fujimori”, afirmou Elsa Lorena, de 48 anos, que administra um restaurante comunitário no local.

E 30 quilômetros ao sul, em uma encosta remota nos arredores de Lima, outro assentamento informal também está registrado com o nome da presidente eleita.

Segundo o cientista político Arturo Maldonado, pesquisador da Pontifícia Universidade Católica do Peru, esses são “setores urbanos marginalizados com necessidades, que certamente reacenderão o nome” para obter mais “títulos de propriedade, obras públicas e infraestrutura”.

Durante a campanha, a presidente eleita apelou à memória do governo de seu pai, Alberto, falecido em 2024, cujo legado polariza os peruanos.

Condenado por graves violações de direitos humanos e corrupção, o ex-presidente derrotou a sangrenta guerrilha maoísta Sendero Luminoso e estabeleceu laços com algumas comunidades pobres e carentes, promovendo pequenas obras, como salas de aula, clínicas médicas e latrinas.

“E é provável que (Keiko Fujimori) tenha uma atitude muito parecida com a do pai, com gestos, não os chamemos de populistas, mas certamente para a ‘plateia'”, afirmou Maldonado à AFP.

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