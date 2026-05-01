Bolsonaro é operado com sucesso do ombro direito em Brasília

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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena de prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado, foi operado com sucesso do ombro direito nesta sexta-feira (1º), anunciou o hospital DF Star, em Brasília, onde ele deu entrada pela manhã.

O ex-presidente (2019-2022), de 71 anos, “foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico” nos tendões do ombro direito, que transcorreu “sem intercorrências”, informou o hospital DF Star em seu boletim médico.

“Cirurgia finalizada! Minha gratidão a toda a equipe!”, escreveu no Instagram sua esposa, Michelle Bolsonaro, depois de ter pedido orações para seu marido em outras postagens na mesma rede social.

O DF Star acrescentou que Bolsonaro permanecia “em observação”, sem dar uma previsão de alta.

Essa internação hospitalar foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, após um pedido dos advogados do ex-mandatário para que ele fosse operado devido a “dores recorrentes” no ombro direito.

Bolsonaro já havia sido internado por duas semanas em março para tratar uma broncopneumonia, depois de passar mal na prisão no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Ao receber alta, pôde voltar para casa, também na capital federal, depois que Moraes o autorizou a cumprir sua pena em prisão domiciliar de forma temporária por razões “humanitárias”.

Bolsonaro foi operado em várias ocasiões nos últimos anos devido às sequelas de uma facada no abdômen sofrida durante um comício de campanha em 2018.

Em setembro, ele foi condenado a 27 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, que o declarou culpado de conspirar para se manter no poder apesar de sua derrota eleitoral para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Na quinta-feira, o Congresso abriu caminho para uma redução da duração de sua pena de prisão, ao derrubar um veto de Lula ao Projeto de Lei da Dosimetria, que deve encurtar o prazo para a revisão de sua pena.

Inelegível, o ex-presidente designou da prisão domiciliar, em dezembro, seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 45 anos, como seu herdeiro político para disputar as eleições presidenciais de outubro contra Lula, de 80 anos, que tentará um quarto mandato.

As últimas pesquisas situam Flávio Bolsonaro ombro a ombro com Lula nas intenções de voto.

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