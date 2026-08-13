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Bombardeios israelenses deixam dois mortos em Gaza

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Bombardeios de Israel deixaram dois mortos nesta quinta-feira (13) na Faixa de Gaza, no segundo dia consecutivo de ataques, após uma pausa motivada pela iniciativa de paz dos Estados Unidos.

O Exército israelense informou que atacou na região de Khan Yunis um comandante do movimento islamista Hamas que estaria planejando atentados contra as tropas de Israel.

A agência de defesa civil da Faixa de Gaza, comandada pelo Hamas e que funciona como serviço de resgate, informou que um ataque aéreo a oeste de Khan Yunis matou uma pessoa, e o hospital Nasser confirmou a chegada de um corpo após o ataque.

Em outro incidente no território palestino, a defesa civil indicou que uma pessoa morreu e outras ficaram feridas em um ataque israelense contra um veículo no bairro de Sheikh Ajlin, em Gaza. O Hospital Al-Shifa informou que recebeu o corpo do comandante da polícia da cidade, Jamal Kamil. O Ministério do Interior da Faixa de Gaza confirmou que ele “foi morto em um ataque aéreo israelense”.

O Exército de Israel confirmou a morte e informou que Kamil era “um comandante da organização terrorista Hamas que se infiltrou em território israelense” durante o ataque do grupo em 7 de outubro de 2023, que desencadeou o conflito atual na Faixa de Gaza. Ele “promoveu atentados terroristas contra as tropas das FDI e contra civis israelenses” durante todo o conflito, acrescentou.

O Hamas condenou a morte de Kamil, a qual disse que representava “uma nova escalada dos crimes brutais” cometidos por Israel. O movimento convocou os países mediadores a forçar os israelenses a encerrar as “violações” do cessar-fogo.

Israel realizou ontem seu primeiro ataque aéreo na Faixa de Gaza desde 3 de agosto.

 

str-acc-glp/sct/jfx/ahg/jvb/ad/cr/lb/am

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