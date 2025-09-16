Candidato de Trump se torna oficialmente um dos governadores do Fed

afp_tickers

2 minutos

Um assessor do presidente americano, Donald Trump, tornou-se oficialmente um dos governadores do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) nesta terça-feira (16), bem a tempo de participar de uma reunião importante sobre as taxas de juros.

O Fed anunciou, em um comunicado, que Stephen Miran foi empossado poucas horas após sua nomeação ser confirmada pelo Senado. A reunião de dois dias do comitê de política monetária do BC americano começou logo depois, segundo um porta-voz.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que define as taxas de juros, encerrará sua reunião na quarta-feira, e o mercado espera um corte nos juros, defendido por Trump para baratear o crédito e impulsionar o consumo e os investimentos.

A chegada de Miran ao Fed ocorre após ele vencer por estreita margem uma votação no Senado na noite de segunda-feira, tornando-se um dos 12 membros votantes do FOMC.

Preocupações sobre a influência política no banco central independente vão pesar na reunião, especialmente porque Trump aumentou a pressão este ano sobre o presidente do Fed, Jerome Powell, para baixar os juros.

A nomeação de Miran como governador do Fed lhe dá apenas um voto no FOMC, e ainda não se sabe se ele pressionará por maiores cortes nos juros como o presidente tem exigido reiteradamente.

Sua posse também ocorre em um momento em que Trump busca destituir outra governadora do Fed, Lisa Cook, a quem ele acusa de fraude hipotecária.

myl/mar/mr/mar/aa/mvv