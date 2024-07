Chuva afeta Jogos de Paris após cerimônia de abertura encharcada

Por Amy Tennery e Richa Naidu e Karolos Grohmann

PARIS (Reuters) – A chuva insistente que cai em Paris neste sábado forçou o adiamento da competição masculina de skate das Olimpíadas e partidas de tênis também foram adiadas, enquanto os atletas tinham sentimentos mistos sobre como lidar com o tempo inesperadamente úmido.

Na sexta-feira, uma cerimônia de abertura deslumbrante, mas encharcada, viu milhares de atletas desfilarem em uma flotilha de embarcações no rio Sena, no coração da capital francesa, acenando para a multidão apesar da chuva torrencial.

A jogadora chinesa de badminton He Bingjiao riu quando lhe perguntaram se ela achou a cerimônia de abertura bonita, dizendo que não tinha ido por causa do tempo.

“Infelizmente não pude comparecer por causa da chuva. Tive que descansar”, disse ela. “Não é normal ter uma cerimônia como essa nos barcos. Eu assisti pelo meu telefone.”

A chuva continuou no sábado, forçando a remarcação de alguns eventos, e os guarda-chuvas estavam mais presentes do que os óculos de Sol no vôlei de praia aos pés da Torre Eiffel.

“O fator de risco se torna muito alto quando se anda de skate na chuva”, disse um porta-voz da World Skate depois que a competição de sábado foi remarcada para segunda-feira porque o La Concorde, local ao ar livre onde deveria ser realizado, estava encharcado.

“A água cria uma falta de tração que é extremamente perigosa, especialmente levando em consideração os obstáculos de cimento e metal”, afirmou o porta-voz.

O dia de abertura do tênis também foi prejudicado, com milhares de espectadores sem ingressos para as duas principais quadras de exibição frustrados depois de enfrentar longas filas para entrar.

O jogo começou pontualmente sob a cobertura da quadra Philippe Chatrier e do outro lado do complexo na Suzanne Lenglen. Mas a programação nas quadras descobertas foi adiada.

No entanto, os organizadores da Paris 2024 disseram que estavam confiantes de que os eventos de triatlo seriam realizados conforme programado na terça-feira, embora a chuva pudesse fazer com que a sessão de treinamento de domingo fosse cancelada devido a preocupações com a qualidade da água do Sena.

E do lado de fora da Arena Champ-de-Mars, onde está localizado o dojô de judô, centenas de torcedores enfrentaram a chuva para fazer fila para entrar antes da noite movimentada que poderia ver a França ganhar suas primeiras medalhas.

Alguns atletas não se incomodaram muito.

“Sou de Oslo, então este é um verão norueguês perfeito”, disse à Reuters Inger Seim Kavlie, remadora de double sculls da Noruega, sorrindo enquanto chovia na zona mista, perto da linha de chegada.

A Meteo France, a agência oficial de previsão do tempo da França, prevê que o tempo vai secar no domingo, antes de ficar muito quente na próxima semana, com um pico de 36 graus Celsius na terça-feira.