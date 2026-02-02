Começa a limpeza profunda do Juízo Final de Michelangelo na Capela Sistina

afp_tickers

2 minutos

Três décadas após sua última restauração, teve início a limpeza profunda do Juízo Final de Michelangelo, o espetacular afresco do mestre italiano na Capela Sistina, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (2).

Andaimes estão sendo erguidos em frente à obra de 180 metros quadrados, pintada entre 1536 e 1541, quando o projeto inicial previa uma duração de três meses.

Durante anos, especialistas realizaram limpezas e trabalhos de conservação na Capela Sistina à noite, mas o Juízo Final exige um trabalho mais intenso, informou o Vaticano.

O chefe da restauração, Paolo Violini, afirmou que o afresco, centrado na figura de Cristo, está coberto por “uma névoa esbranquiçada generalizada”.

Isso foi “causado pelo depósito de micropartículas de substâncias externas trazidas por correntes de ar, que, com o tempo, diminuíram os contrastes do claro-escuro e homogeneizaram as cores originais”, diz o comunicado do Vaticano.

Ele acrescentou que a limpeza “facilitará a remoção desses depósitos e, assim, recuperará a qualidade cromática e luminosa buscada por Michelangelo, restaurando plenamente a complexidade formal e expressiva da obra”.

A capela do século XV, localizada dentro do Palácio Apostólico, permanecerá aberta durante as obras de restauração.

Além de ser um local de oração e turismo, a Capela Sistina é o local central do conclave, a reunião secreta dos cardeais católicos para eleger um novo papa.

ar/dt/eg/mb/aa