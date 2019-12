O grito de "eu juro" dos novos recrutas da Guarda Suíça Pontifícia a cada 6 de maio quebra o silêncio no pátio San Damaso, no Vaticano, em uma ...

Guarda Suíça invade os quadrinhos Olivier Pauchard 24. Dezembro 2019 - 11:00 Pela primeira vez, a Guarda Suíça Pontifícia serve de tema para uma história em quadrinhos. A HQ do grupo de soldados do Papa é uma obra de ficção, mas é muito fiel à realidade. A guarda suíça trabalhou em estreita colaboração com os autores para modernizar a sua imagem e atrair novos recrutas. Muito já foi feito sobre a Guarda Suíça Pontifícia: livros, exposições, documentários... Mas, até agora, nunca na forma de uma história em quadrinhos. Isto foi feito agora com a publicação do álbum Les gardiens du pape, la Garde suisse pontificale. O livro em HQ é o resultado do trabalho de três autores franceses: Yvon Bertorello (roteiro), Laurent Bidot (ilustrações) e Arnaud Delalande (roteiro). A obra foi publicada pela Artège, uma editora especializada em livros religiosos. A história em quadrinhos apresenta um jovem suíço - Marc - que decidiu juntar-se ao corpo da Guarda. Se o personagem é fictício, o contexto é real. Os autores puderam trabalhar em estreita colaboração com o regimento suíço a fim de se aproximarem o mais possível da realidade. E o resultado parece ter satisfeito os principais interessados. Por ocasião da apresentação oficial do livro, em 27 de novembro, no Vaticano, o Vice Comandante Philippe Morard disse para o canal Euronews: "O livro é muito preciso e realista. Mostra a nossa vida real. Não vi nada exagerado. Este livro mostra a verdadeira essência dos nossos deveres e explica a nossa vida diária, sem usar fantasia ou ficção." O livro está atualmente em turnê promocional na Suíça. Tivemos a oportunidade de conversar com Yvon Bertorello, que teve a ideia do projeto, em uma livraria em Friburgo: swissinfo.ch: De onde veio a ideia desta história quadrinhos? Yvon Bertorello: A primeira ideia era popularizar - no sentido nobre da palavra – um outro aspecto da Igreja. Na verdade, mesmo não sendo propriamente religiosa, esta guarda está ao serviço do Papado, da Cidade do Vaticano e do Catolicismo. Ao fazer perguntas ao meu redor na França, percebi que as pessoas ignoravam completamente o assunto. Nem os católicos sabem bem o que é esta guarda. Só conhecemos o folclore, com uniformes coloridos na entrada do Vaticano, mas não o resto. Por isso achei que deveríamos fazer alguma coisa. Mas por que na forma de uma história em quadrinhos? Gosto de fazer HQs no campo histórico e religioso. Mas não produtos de nicho, e sim para o público em geral, histórias que podem interessar a todos. Os quadrinhos são uma das poucas formas de literatura que não foi suplantada pela Internet. Os jovens leem e as HQs são um vetor que cobre todas as classes sociais e todas as gerações. Como a Guarda Suíça acolheu essa ideia? Entrei em contato com eles muito rapidamente, porque achei que um projeto como esse poderia interessar como uma ferramenta promocional. Depois de alguma hesitação inicial, o comandante percebeu que uma história em quadrinhos poderia ser um veículo importante para a divulgação e o recrutamento na Suíça. Até há quatro ou cinco anos, talvez nem sequer quisessem ouvir falar de tal projeto. Mas estamos em um período propício: a Guarda do Papa quer se modernizar e se tornar conhecida. O resultado é uma história muito próxima da realidade. Sim, conseguimos trabalhar de perto com a Guarda. Eles nos deixaram completamente livres, mas nós trabalhamos sob seu controle nos aspectos históricos e técnicos. É claro que inventamos uma ficção contemporânea, mas baseada na realidade. Seguimos um jovem suíço que quer juntar-se à Guarda durante todo o seu percurso, desde a sua família no cantão de Zurique e durante o seu primeiro ano no Vaticano. Isto permite abordar temas como o recrutamento ou a formação. Também incluímos na história alguns flashbacks que nos permitem dar uma olhada nos grandes momentos da Guarda.