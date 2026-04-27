Maioria na Suíça vê país como socialmente injusto

De acordo com os resultados do inquérito, o rendimento foi o fator decisivo na perceção de justiça. Keystone-SDA

Mais da metade dos moradores da Suíça considera as condições sociais do país “um pouco” ou “muito” injustas, segundo uma pesquisa representativa publicada nesta segunda-feira pela revista Beobachter.

2 minutos

Keystone-SDA Outras línguas: 2 English en Over half of Swiss population view current social conditions as ‘unfair’ ler mais Over half of Swiss population view current social conditions as ‘unfair’

Deutsch de Wer wenig hat, fühlt sich vom System stärker benachteiligt original ler mais Wer wenig hat, fühlt sich vom System stärker benachteiligt

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

Desde o último Barômetro da Justiça, realizado há dois anos pelo instituto gfs.bern, a insatisfação aumentou. Em 2026, um terço dos entrevistados afirmou que o sistema é “não muito justo”, enquanto 18% disseram que ele “não é justo de forma alguma”.

Segundo a pesquisa, feita com cerca de 2.000 pessoas, a renda é o principal fator na percepção de justiça. A divisão entre classes sociais ficou ainda maior em relação ao levantamento anterior, informou a Beobachter. “Quem tem pouco se sente significativamente mais prejudicado pelo sistema”, afirmou a revista.

Enquanto dois terços das pessoas mais ricas estão satisfeitas com as condições atuais, três quartos dos trabalhadores de baixa renda pensam o contrário. Segundo a Beobachter, a proporção dos que dizem ser tratados de forma “justa” ou “muito justa” caiu de 68% para 56% desde 2024.

Mostrar mais

Mostrar mais Demografia Desvendamos cinco mitos da Suíça Este conteúdo foi publicado em Todo suíço é rico? Esse é um dos mitos sobre o país europeu cercado de montanhas. Colocamos à prova esta e outras crenças populares sobre a Suíça. Veja o vídeo… ler mais Desvendamos cinco mitos da Suíça

Dinheiro pesa na justiça

A cientista política Cloé Jans, do gfs.bern, afirmou à revista que a questão central é saber quem se beneficia e quem arca com os custos. Segundo ela, o tema dos gastos está hoje no centro de quase tudo — aluguel, seguro-saúde e aposentadoria.

No plano individual, o orçamento das famílias está sob pressão. No plano político, crescem as disputas sobre projetos que envolvem bilhões. Cada vez menos pessoas acreditam que o esforço individual ainda leve à prosperidade, disse Jans.

Além das preocupações ambientais e de igualdade, 81% dos entrevistados disseram estar preocupados com os altos custos de processos e serviços jurídicos. Também cresce a percepção de que a justiça na Suíça se tornou algo que pode ser comprado.

Apesar das críticas, a revista afirma que a confiança no núcleo do Estado continua resistente à crise. Mesmo em meio a debates acalorados, a Suíça ainda discute seus problemas sobre uma base comum de democracia, liberdade e educação.

Adaptação: Fernando Hirschy

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever

Mais lidos Os mais discutidos