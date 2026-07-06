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Maus-tratos contra crianças disparam na Suíça

Número recorde de crianças vítimas de abuso acolhidas na Suíça em 2025
O número de casos de abuso psicológico registou um aumento particularmente acentuado. Keystone-SDA

As clínicas pediátricas suíças registraram 2.381 casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças em 2025, um aumento de 14,2% em relação ao ano anterior.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos
Keystone-SDA

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Os números, divulgados nesta segunda-feira (6) pela Sociedade Suíça de Pediatria, mostram que a violência física continuou sendo o tipo de abuso mais frequente, com 756 casos, embora sua participação no total tenha diminuído ligeiramente.

O crescimento mais expressivo ocorreu nos casos de violência psicológica, que aumentaram 33,2%, chegando a 582 registros. Dentro dessa categoria, o número de crianças expostas à violência doméstica saltou de 198 para 371.

Também foram registrados aumentos nos casos de negligência, que somaram 699 ocorrências, e de abuso sexual, com 325 casos.

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Crianças pequenas são as principais vítimas

Mais de 40% das vítimas tinham menos de seis anos de idade, confirmando uma tendência observada há vários anos de maior vulnerabilidade entre bebês e crianças pequenas.

Em cerca de 70% dos casos, os supostos autores eram familiares da vítima. Outros 14% pertenciam ao círculo de conhecidos da criança.

Em 2025, uma criança de um ano morreu em consequência de violência física. Em 2023, quatro crianças pequenas perderam a vida em decorrência de maus-tratos.

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Criança escondida sob as cobertas da cama

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Abuso infantil continua a aumentar na Suíça

Este conteúdo foi publicado em O número de crianças suíças vítimas de abuso físico ou psicológico aumentou pelo quinto ano consecutivo, de acordo com dados de hospitais infantis.

ler mais Abuso infantil continua a aumentar na Suíça

Prevenção continua sendo prioridade

A Sociedade Suíça de Pediatria afirma que os dados reforçam a importância da prevenção precoce e do apoio às famílias para proteger crianças em situação de risco. A entidade também destaca que as notificações à Autoridade de Proteção da Criança e do Adulto continuam sendo um instrumento essencial para garantir medidas de proteção quando o bem-estar infantil está ameaçado.

Segundo a sociedade, os casos de violência psicológica foram os mais fáceis de confirmar, com cerca de dois terços classificados como comprovados. Já a avaliação dos casos de abuso sexual permaneceu mais complexa devido às dificuldades de diagnóstico.

Adaptação: Fernando Hirschy

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