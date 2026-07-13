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EUA registra recordes de temperatura no norte e oeste

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Uma onda de calor atingia as Montanhas Rochosas e as planícies do norte dos Estados Unidos, onde recordes de temperatura foram registrados neste domingo em vários pontos.

Em Salt Lake City, capital de Utah, e Billings, maior cidade de Montana, termômetros marcaram 43°C, segundo dados preliminares dos serviços meteorológicos americanos, o que representa recordes para essas localidades desde que os registros começaram, há mais de 150 anos.

A onda de calor vai atingir seu pico na próxima terça-feira, segundo a meteorologia. Embora a maioria dos edifícios nos Estados Unidos conte com sistemas de refrigeração, essas ondas causam mais mortes no país do que furacões e inundações.

As temperaturas elevadas ameaçam a saúde das pessoas mais vulneráveis e também podem dificultar a luta contra os grandes incêndios que atingem o Colorado e Utah.

Uma onda de calor anterior atingiu o leste dos Estados Unidos no começo do mês, elevando as temperaturas a quase 40°C em cidades como Nova York e Filadélfia.

cha/roc/mvl/cjc/lb

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