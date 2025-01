EUA registra temperaturas gélidas após tempestade de inverno

afp_tickers

2 minutos

Temperaturas congelantes em uma área extensa dos Estados Unidos dificultavam, nesta terça-feira (7), o restabelecimento do serviço de energia e a limpeza de estradas, após uma tempestade de inverno atingir o país, do centro à costa do Atlântico.

Houve cinco mortes no trânsito e a tempestade cobriu de gelo e neve diversas cidades, de Wichita a Washington, causando bloqueios e o fechamento de estradas.

Mais de 190 mil clientes permaneciam sem energia elétrica na manhã de hoje, do estado do Missouri à Virgínia, onde enfrentavam temperaturas negativas, segundo um relatório do Poweroutage.us.

Já o tráfego aéreo voltou ao normal, após dias de cancelamentos e atrasos em aeroportos afetados pela tempestade de neve, como em Kansas.

Escolas e escritórios do governo federal na área de Washington permaneciam fechados nesta terça-feira, após o acúmulo de uma quantidade incomum de neve.

O prefeito da cidade de Louisville (Kentucky), Craig Greenberg, pediu aos moradores que evitem viagens desnecessárias, enquanto equipes continuavam limpando estradas e outras vias de acesso. O escritório do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) na cidade alertou para uma queda de temperatura que pode chegar a -18ºC na noite desta quarta-feira (8).

O órgão climático alertou para outro sistema de inverno, que pode provocar mais neve na região no fim da semana. Também são esperados ventos gelados na região dos Grandes Lagos, que podem ocasionar mais neve na Pensilvânia e em Nova York.

O Texas também estava sob alerta de tempestade de inverno, devido a um sistema que pode se deslocar para a região na noite de amanhã.

Na costa oeste, o NWS alertou para uma ameaça “extremamente crítica” de incêndios florestais perto de Los Angeles, onde os ventos fortes e a baixa umidade poderiam se combinar para aumentar a velocidade de propagação de qualquer incêndio.

des/bjt/cjc/atm/lb/am