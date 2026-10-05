Ex-porta-voz de Trump Karoline Leavitt entra para a Fox News

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A ex-porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt, uma firme aliada do presidente Donald Trump, passará a integrar a Fox News para fazer “comentários e análises” políticas, anunciou o canal de televisão nesta segunda-feira (5).

Ela fará sua estreia em 1º de novembro, segundo um comunicado de Suzanne Scott, da Fox News Media, no qual ressaltou a “compreensão distinta do atual cenário político” da ex-porta-voz presidencial.

Leavitt, que em maio anunciou o nascimento de seu segundo filho, uma menina, renunciou no fim de agosto para se dedicar à família, embora tenha esclarecido que pretendia continuar promovendo a ideologia MAGA (Make America Great Again), o movimento conservador de direita impulsionado por Trump.

“Espero trazer minha perspectiva única a partir da minha experiência como porta-voz da Casa Branca, junto com a mesma energia e franqueza que definiram minha gestão”, disse Leavitt, citada no comunicado. Ela já era presença frequente como convidada na Fox News em seu cargo anterior.

Trump ainda não nomeou um novo porta-voz. Desde a saída de Leavitt, a Casa Branca deixou de realizar coletivas de imprensa periódicas.

Após deixar o cargo, Leavitt se integrou a uma organização de arrecadação de fundos eleitorais: a MAGA Inc., um grupo político pró-Trump.

Aos 28 anos, é a pessoa mais jovem nomeada até agora para o cargo de porta-voz da Casa Branca. Nascida em New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, rapidamente se tornou uma das figuras próximas a Trump, em uma trajetória meteórica que refletiu como as ideias trumpistas ganharam terreno entre a “Geração Z”.

Como porta-voz do mandatário, liderou uma estratégia de comunicação agressiva contra a mídia tradicional. Também abriu a Casa Branca para influenciadores e criadores de conteúdo alinhados com a ideologia MAGA.

Sem Leavitt, a hostilidade de Trump em relação à imprensa se intensificou ainda mais. Ele tentou proibir o acesso à Casa Branca para a CNN e a MS NOW, assim como para o veículo de comunicação Politico. Um juiz ordenou que o Executivo recuasse.

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