Syngenta enfrenta onda de recusas em acordos sobre herbicida

Nos primeiros seis meses deste ano, a Syngenta pagou cerca de 300 milhões de dólares a título de responsabilidades legais e relacionadas com produtos. Keystone / Laurent Gillieron

Centenas de pessoas que afirmam ter desenvolvido doença de Parkinson depois de ter sido expostas ao herbicida paraquat rejeitaram propostas de acordo da multinacional suíça Syngenta, num impasse que pode levar a uma onda de julgamentos individuais.

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Quando a Syngenta concordou, em 2025, em resolver as ações judiciais movidas por 8.488 pessoas que alegavam que seu herbicida paraquat causava a doença de Parkinson, foi um sinal de que a gigante agrícola suíça estava pronta para encerrar uma batalha judicial de nove anos e seguir em frente.

Mas esse cálculo se mostrou complicado: pelo menos três escritórios de advocacia relatam taxas de recusa de 80% ou mais entre seus clientes, e a Swissinfo estima que mais de 900 pessoas, no total, rejeitaram as ofertas da Syngenta.

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Nos primeiros seis meses deste ano, a empresa pagou cerca de US$ 300 milhões em indenizações por responsabilidade civil e por produtos, de acordo com seu relatório financeiro provisório publicado em 27 de agosto. Embora não tenha sido fornecida uma discriminação desse valor, é possível, ainda que não confirmado, que parte dos pagamentos tenha sido destinada a pessoas envolvidas abrangidas pelo acordo coletivo firmado em abril de 2025 e formalmente assinado ainda naquele ano.

A Syngenta também divulgou que firmou um novo acordo confidencial em junho deste ano para resolver “uma série de ações judiciais pendentes relacionadas à responsabilidade por produtos”, embora não tenha revelado o valor nem se o Paraquat estava envolvido.

“A Syngenta acredita que todas essas alegações são infundadas e que o acordo não representa uma admissão de responsabilidade, mas sim o único propósito de pôr fim a essas reivindicações”, afirmou a empresa em seu relatório preliminar.

Resistentes problemáticos

A empresa sediada em Basileia afirma que 10.911 ações judiciais foram ajuizadas em tribunais federais e estaduais desde 2017, e a maioria (8.488) entrou em litígio multidistrital federal (MDL, na sigla em inglês), também conhecido como ação coletiva por danos em massa.

Um MDL é um processo legal que reúne ações judiciais semelhantes ajuizadas em tribunais federais de todo o país perante um único juiz, para lidar de forma mais eficiente com etapas pré-processuais compartilhadas, como a coleta de provas.

Diferentemente de uma ação coletiva, cada caso permanece legalmente separado, pois pedidos de indenização por danos pessoais como esses, com diferentes históricos médicos individuais, geralmente não podem ser certificados como uma única ação coletiva. Isso significa que os requerentes ainda podem ser encaminhados de volta aos seus tribunais de origem para julgamentos individuais caso não cheguem a um acordo.

Das 8.488 ações envolvidas no MDL (Litígio Multidistrital), 6.666 permanecem pendentes, de acordo com a página internetLink externo da Settlement Record, e nenhuma informação foi divulgada sobre quantos requerentes de fato aceitaram o acordo.

Em fevereiro de 2026, os requerentes e a Syngenta solicitaram conjuntamente ao tribunal a aprovação de um Fundo de Acordo Qualificado, que é uma conta supervisionada pelo tribunal que detém o dinheiro do acordo e paga os reclamantes assim que sua elegibilidade for confirmada, para criar um mecanismo para processar os pagamentos aos reclamantes após a finalização de seus acordos.

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No entanto, um número significativo de requerentes, concentrados entre clientes de alguns escritórios de advocacia, está se recusando a participar. Em abril, o tribunal que supervisiona o MDL (Litígio Multidistrital) no Distrito Sul de Illinois ordenou que um perito judicial se reunisse com os requerentes que se recusavam a participar, ou com seus advogados, para confirmar se eles entendiam as implicações de se recusarem a fazer um acordo.

Em junho, após constatar que as taxas de recusa estavam incomumente concentradas entre clientes de três escritórios de advocacia, o tribunal foi além, ordenando a produção formal de provas, incluindo depoimentos e evidências do uso de Paraquat, para uma amostra dos casos desses escritórios.

O tribunal revelou que a taxa de rejeição do escritório de advocacia The Smith Law Firm foi superior a 90%, enquanto a do escritório DiCello Levitt foi de 100%. Entre os reclamantes representados pelo Nachawati Law Group, 183 de 217 recusaram as propostas.

Com base no número de casos selecionados pelo tribunal para análise, que corresponde a aproximadamente 10% dos casos de cada escritório que se recusaram a aceitar a proposta, a Swissinfo estima que cerca de 470 clientes do The Smith Law Firm e 270 do DiCello Levitt rejeitaram as propostas de acordo, o que sugere um total combinado em torno de 923, incluindo as 183 recusas confirmadas do Nachawati Law Group.

Nenhum dos três escritórios respondeu ao pedido de comentário da Swissinfo sobre as altas taxas de recusa.

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A fase de instrução processual é uma etapa padrão antes de um caso ir a julgamento, e a Syngenta tem fortes razões para querer evitar esse desfecho. Mas ela também serve a outro propósito: determinar quais alegações de não participação são suficientemente robustas para resistir ao escrutínio e quais não são, antes que qualquer uma das partes invista tempo e dinheiro em um julgamento com júri.

Há um padrão bem documentado em litígios de responsabilidade civil em massa onde a maioria dos casos de não participação acaba sendo resolvida por meio de acordo após a instrução processual demonstrar sua solidez ou fragilidade. Isso o que provavelmente explica por que o tribunal optou por esse caminho em vez de encaminhar os casos diretamente para julgamento.

“Em relação a ações judiciais e litígios, como princípio geral, o Grupo Syngenta não comenta assuntos específicos”, disse um porta-voz da empresa à Swissinfo por e-mail. “A Syngenta continua a afirmar que o Paraquat é seguro quando usado de acordo com as instruções do rótulo registrado.”

Não mais um produto rentável

O paraquat foi comercializado pela primeira vez há mais de 60 anos por uma empresa predecessora que posteriormente se tornou a Syngenta. Atualmente, é um herbicida genérico vendido por mais de 750 empresas em todo o mundo e é usado para eliminar ervas daninhas que afetam o crescimento das culturas. Nos EUA, é amplamente utilizado em plantações de soja, algodão, milho e frutas.

Ao longo da última década, diversos estudos demonstraram que o herbicida pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença de Parkinson, a décima principal causa de morte em pessoas com 65 anos ou mais nos EUA. Em 2023, foram registradas 39.283 mortes nessa faixa etária, embora não haja dados que indiquem quantas delas foram relacionadas ao Paraquat.

Um estudo de 2011, patrocinado pelo Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental (INCSA), mostrou que os usuários do herbicida tinham 2,5 vezes mais chances de desenvolver essa doença neurodegenerativa do que os não usuários.

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O Paraquat deixou de ser lucrativo para a Syngenta. Representa menos de 1% das vendas do grupo e, em março, a empresa anunciou que a produção será interrompida em 2026. O ingrediente ativo era fabricado na unidade da Syngenta em Huddersfield, no Reino Unido.

“Esta decisão visa concentrar nossos recursos onde eles geram o maior valor para nossos negócios e nossos clientes”, disse Mike Hollands, presidente da Syngenta UK e chefe de produção e suprimentos globais da Syngenta, no comunicado à imprensa que anunciou a mudança.

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Edição: Nerys Avery/sb

Adaptação: DvSperling

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