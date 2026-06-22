Ex-presidente do Fed Alan Greenspan morre aos 100 anos

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O ex-presidente do Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos Alan Greenspan morreu, nesta segunda-feira (22), aos 100 anos, anunciou a imprensa americana, que citou um comunicado de sua esposa, a jornalista Andrea Mitchell da NBC News.

Apelidado de “Oráculo” e “Mestre”, ele comandou a instituição responsável pela política monetária dos Estados Unidos durante 19 anos, entre 1987 e 2006, mas sua reputação foi afetada pela crise financeira de 2008.

O Fed prestou uma homenagem ao “legado” de Greenspan, que ajudou a criar “confiança” na instituição.

Greenspan passou décadas nos círculos mais próximos do poder em Washington e comandou o Fed durante os governos de presidentes republicanos e democratas.

Ele iniciou a carreira pública no final da década de 1960, como conselheiro do republicano Richard Nixon, que chegou à Casa Branca em 1969.

Após a renúncia de Nixon em 1974, ocupou o cargo de conselheiro de política econômica do novo presidente, Gerald Ford.

Em 1987, outro presidente republicano, Ronald Reagan, o nomeou presidente do Federal Reserve, cargo que exerceu nos mandatos de Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton e George W. Bush.

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