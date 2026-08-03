Ex-presidente hondurenho indultado pelos EUA vai se defender em liberdade

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Um juiz decidiu nesta segunda-feira que o ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández vai poder se defender em liberdade em um julgamento por corrupção, após ser indultado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por uma condenação por narcotráfico, informou o Judiciário.

Hernández retornou dos Estados Unidos no último dia 26, depois que a Justiça de Honduras suspendeu um mandado de prisão contra ele por suspeita de desvio de US$ 2 milhões de fundos públicos para sua campanha presidencial em 2013.

Durante a audiência em que Hernández foi acusado formalmente de lavagem de dinheiro e fraude, o juiz decidiu manter suspensa a medida de prisão contra o ex-presidente e ordenou que ele prometa por escrito que “não vai fugir”, informou o Judiciário. Também proibiu que ele deixe Honduras, e marcou a primeira audiência do julgamento para 12 de agosto.

Em 2024, um juiz federal de Nova York condenou Hernández a 45 anos de prisão, dois anos após ele ser extraditado. O ex-presidente foi condenado por ajudar a contrabandear centenas de toneladas de cocaína produzida na Colômbia para os Estados Unidos, em conluio com narcotraficantes como o mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, que cumpre pena de prisão perpétua nos Estados Unidos.

O ex-presidente recebeu o perdão antes das eleições presidenciais de novembro passado, que seu correligionário conservador, Nasry Asfura, venceu por uma pequena margem, após Trump ameaçar cortar a ajuda a Honduras caso ele não fosse eleito.

Hernández afirma que as acusações, tanto nos Estados Unidos quanto em Honduras, são fruto de uma “perseguição política”. “Hoje, voltamos a enfrentar a Justiça diante desse ataque”, declarou, antes da audiência.

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