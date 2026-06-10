Falece o escritor suíço Jean Ziegler
O sociólogo e ex-deputado Jean Ziegler morreu na quarta-feira, aos 92 anos, informou a sua família às agências. Este político da esquerda foi também relator especial da ONU sobre o direito à alimentação.
A viúva Erika Deuber Ziegler confirmou à Keystone-ATS a morte anunciada no site do canal de televisão e rádio RTS, que indica que o nonagenário faleceu em consequência da doença de Parkinson.
O sociólogo genebrino, nascido em Thun (cantão de Berna) em 19 de abril de 1934, Jean ZieglerLink externo ganhou fama no exterior, onde os seus livros tiveram grande sucesso. Na Suíça, por outro lado, a sua virulência e as suas posições de esquerda muito fortes valeram-lhe a inimizade de uma parte do establishment do país.
Foi em 1976 que Jean Ziegler atacou frontalmente as elites, com a publicação de “Uma Suíça acima de qualquer suspeitaLink externo“. O livro denunciava os lucros das multinacionais suíças à custa dos mais pobres, o segredo bancário e a colonização das instituições do país pelo mundo financeiro.
Leia abaixo a entrevista realizada em abril de 2022 pela Swissinfo com Jean Ziegler em sua residência. “…Você é considerado um dos responsáveis pelo fim do sigilo bancário na Suíça. Considera então que estava com razão?…
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Jean Ziegler: porque o capitalismo é tão ruim
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