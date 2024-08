Hamas e Jihad Islâmica reivindicam responsabilidade por explosão de bomba em Tel Aviv

JERUSALÉM (Reuters) – Os braços armados do Hamas e da Jihad Islâmica reivindicaram a responsabilidade na segunda-feira pela explosão de uma bomba perto de uma sinagoga em Tel Aviv, que a polícia israelense e a agência de inteligência Shin Bet descreveram como um ataque terrorista.

Um homem que carregava a bomba foi morto e um transeunte ficou ferido no incidente ocorrido no final do domingo, de acordo com a polícia no local.

Em nota, as Brigadas acrescentaram que suas “operações de martírio” dentro de Israel voltariam à tona enquanto a “política de massacres e assassinatos da ocupação continuar” – uma alusão à ofensiva de Israel em Gaza e ao assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, em Teerã.

Israel não reivindicou nem negou a responsabilidade pela morte de Haniyeh na capital iraniana.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro do ano passado, quando homens armados do Hamas atravessaram a fronteira e entraram em comunidades israelenses, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, a campanha militar de Israel arrasou grandes áreas da Faixa de Gaza e matou pelo menos 40.000 pessoas, segundo autoridades de saúde do enclave.

A explosão de domingo em Tel Aviv ocorreu cerca de uma hora depois que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou a Tel Aviv para pressionar por um cessar-fogo em Gaza, para pôr fim à guerra de 10 meses entre Israel e o Hamas.

Houve um aumento na urgência de se chegar a um acordo de cessar-fogo em meio a temores de uma escalada em toda a região. O Irã ameaçou retaliar contra Israel após o assassinato de Haniyeh.

(Reportagem de Jana Choukeir em Dubai, Maytaal Angel e Maayan Lubell em Jerusalém)