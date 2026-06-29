Homem armado mata seis pessoas em abrigo para mulheres na Alemanha

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Um homem de 45 anos é acusado de matar a tiros seis pessoas em um abrigo para mulheres na Alemanha. A polícia afirmou que o suposto autor do crime estava envolvido em uma disputa pela guarda da filha.

O ataque a tiros, um dos mais letais no país em vários anos, desencadeou uma operação policial ampla na cidade de Stade, a cerca de 50 km de Hamburgo.

As vítimas, quatro mulheres e dois homens, eram assistentes sociais do abrigo, informou a polícia em coletiva de imprensa.

Segundo a polícia, o suspeito estava envolvido em uma disputa pela guarda de sua filha de três meses.

“Ele tinha um encontro marcado hoje com várias das vítimas para discutir a guarda de sua filha de três meses, que estava no abrigo com a mãe”, explicou Kathrin Schuol, diretora da delegacia de Lüneburg, sem especificar se a mãe e a filha, que saíram ilesas, moravam no local.

Uma sétima pessoa ficou ferida e se encontra estável, informou um porta-voz da polícia.

“O autor principal, um homem, e uma mulher que estava com ele” foram detidos, acrescentou, enquanto outro comunicado policial mencionou um terceiro suspeito detido.

O ataque ocorreu perto de uma creche e uma escola de ensino fundamental, segundo o vereador Carsten Brokelmann, que informou que ninguém ficou ferido nestes locais.

“Estamos contentes que nossos colaboradores, as crianças do jardim da infância e da escola fundamental estejam bem, e agradeço aos policiais por sua intervenção”, afirmou o vereador em um comunicado.

A Alemanha sofreu vários ataques a tiros mortais nos últimos anos.

Em março de 2023, um homem de 35 anos, ex-integrante da denominação Testemunhas de Jeová, matou seis pessoas em sua antiga comunidade em Hamburgo, com a qual tinha um conflito. Ele se suicidou em seguida.

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