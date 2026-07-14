Homem identificado como colombiano morre baleado pelo ICE nos EUA

afp_tickers

Compartilhar

4 minutos

Um agente de imigração dos Estados Unidos matou a tiros, na segunda-feira (13), um homem identificado por grupos de direitos humanos como um colombiano de 26 anos, em um incidente que pode alimentar as críticas contra a campanha de deportações do presidente Donald Trump.

O ataque a tiros ocorreu em Biddeford, uma cidade de 22 mil habitantes no estado do Maine, nordeste dos Estados Unidos.

A imprensa americana identificou a vítima como Joan Sebastián Guerrero, que supostamente trabalhava como motorista de um serviço de entregas e morava em Biddeford com a esposa e a filha de três anos.

Na semana passada, o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) matou um mexicano que residia nos Estados Unidos durante uma operação em Houston, no Texas.

Um porta-voz do ICE explicou que a nova vítima é “um estrangeiro em situação irregular com uma ordem definitiva de expulsão”. Ele afirmou que os agentes haviam tentado interceptar um veículo por volta das 7h00 de segunda-feira, após monitorarem o último endereço conhecido de uma pessoa com uma ordem de deportação.

“O veículo tentou fugir do local e, por temer pela segurança pública, um agente disparou sua arma. O motorista do veículo foi atingido e os serviços de emergência foram acionados imediatamente. Ele morreu em decorrência dos ferimentos”, disse o porta-voz.

Uma testemunha, Daniel Boucher, contou à AFP que ouviu disparos antes de ver agentes do ICE tirarem uma pessoa de um carro branco, com a cabeça e o rosto cobertos de sangue.

“Naquele momento, ouvi claramente a vítima dizer: ‘Tentei parar’, algo assim”, afirmou. “Depois ele estava no chão. Eu só conseguia ver as pernas e o abdômen e, em um dado momento, percebi que o abdômen parou de se mexer e soube que ele havia morrido”.

Em um comunicado, a embaixada da Colômbia afirma que solicitou ao Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos um esclarecimento sobre a morte de um cidadão colombiano.

O senador do estado do Maine, Angus King, declarou à CNN que o colombiano não era a pessoa procurada e exigiu uma “investigação completa, transparente e aberta”.

Segundo o gabinete do procurador-geral do Maine, um agente do ICE “estava em uma operação relacionada a uma ordem definitiva de expulsão (do país) quando o indivíduo tentou fugir em um veículo na direção do oficial e foi abatido”.

– “Tragédia” –

O agente, acrescentou a Procuradoria, será colocado em licença administrativa, de acordo com o protocolo sobre casos de disparos de arma de fogo que envolvem a polícia. O FBI, por sua vez, anunciou que estava investigando os fatos.

As organizações Maine Immigrants’ Rights Coalition e Presente Maine identificaram a vítima como um homem colombiano de 26 anos. As ONGs acrescentaram que ele tinha permissão para trabalhar nos Estados Unidos.

“Não vamos deixar que esta morte se reduza a um pé de página nas estatísticas de aplicação da lei desta administração”, disse Crystal Cron, diretora-executiva da Presente Maine.

A governadora do Maine, Janet Mills, disse estar “horrorizada com a tragédia”.

“Esse fato torna esta tragédia ainda mais perturbadora e revoltante, e ressalta a forma temerária e improvisada com que são realizadas as operações de aplicação da lei de imigração no Maine e em todo o país”, escreveu Mills no X.

Imagens do local do acidente mostravam um perímetro de segurança estabelecido em uma rua residencial, com um veículo da polícia científica estacionado ao lado de uma tenda vermelha.

Manifestantes contrários ao ICE se reuniram no local.

“Uma pessoa morreu e seus entes queridos e as pessoas da nossa comunidade merecem respostas claras sobre o que aconteceu”, disse o prefeito de Biddeford, Liam LaFountain, em um comunicado.

No incidente ocorrido na semana passada no Texas, as autoridades afirmaram que o homem tentou atropelar um agente federal com seu veículo, uma versão desmentida por testemunhas.

bjt/ksb/ad/mar/yr/aa/mvv/ic/am/fp-jc