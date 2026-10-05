Huthis anunciam ataque a aeroporto saudita

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Os houthis do Iêmen, grupo apoiado pelo Irã, anunciaram nesta segunda-feira que atacaram o aeroporto internacional de Riade, uma refinaria e vários alvos no sul da Arábia Saudita.

Turquia e Paquistão vão fazer um “deslocamento rápido” de tropas para a Arábia Saudita, como parte de uma nova aliança de defesa, anunciaram hoje os três países, no momento em que o reino enfrenta uma escalada de ataques por parte dos houthis.

Segundo o porta-voz militar houthi Yahya Saree, os ataques de hoje “tinham como alvo o aeroporto internacional de Riade. Ele acrescentou que a refinaria da Aramco em Rabigh também foi atingida, além de instalações militares e aeroportos menores no sul.

Horas antes, a coalizão militar liderada pela Arábia Saudita afirmou ter atacado alvos pertencentes ao braço armado dos houthis em Hodeida, cidade que abriga o principal porto do Iêmen sob controle do grupo pró-Irã.

O porta-voz da coalizão, Turki al-Maliki, publicou no X que suas forças navais haviam destruído “depósitos de armas, instalações que armazenavam embarcações com armadilhas explosivas e minas navais”, e “frustrado um plano de ataque” contra vias navegáveis no sul do Mar Vermelho.

O conflito no Iêmen foi reativado em julho, após anos de trégua, e ameaça o abastecimento global de petróleo em um momento no qual as reservas mundiais se encontram em um nível baixo.

– Ofensiva –

As forças do governo do Iêmen reconhecido internacionalmente, apoiadas pela Arábia Saudita, anunciaram hoje o lançamento de uma ofensiva “estratégica” contra a capital, Sanaa, que está há anos nas mãos dos houthis.

Após uma ofensiva-relâmpago no mês passado, os houthis assumiram o controle de todo o litoral ocidental do Iêmen, banhado pelo Mar Vermelho. Desde então, atacam regularmente as instalações petroleiras e militares do reino vizinho.

O chefe do Conselho Presidencial do Iêmen, Rashad al Alimi, anunciou no domingo o lançamento de uma ofensiva destinada a recuperar a totalidade do território, nomeada “Amanhecer do Iêmen”.

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita informou hoje que se soma à ofensiva para dar “apoio aéreo 24 horas por dia às forças armadas iemenitas no terreno”, declarou Turki al-Malki.

A coalizão assegura, ainda, “a proteção aérea do Estreito de Bab el Mandeb”, estratégico para o comércio marítimo internacional.

– Preocupação –

Os houthis reforçaram no mês passado seu controle sobre esse estreito, cuja importância aumentou depois que o Irã impôs fortes restrições à navegação no de Ormuz, do outro lado da península arábica, devido à guerra no Oriente Médio.

Mais tarde nesta segunda, a coalizão anunciou um ataque contra “alvos” do braço armado dos houthis em Hodeida, onde fica o principal porto do Iêmen sob controle do grupo pró-iraniano.

O porta-voz informou no X que suas forças navais tinham “destruído depósitos de armas, instalações onde eram armazenadas embarcações com armadilhas explosivas e minas navais e que tinham “frustrado um plano de ataque” contra vias navegáveis no sul do Mar Vermelho.

Além da ofensiva no Iêmen, os houthis também atacam com regularidade a Arábia Saudita, suas infraestruturas petrolíferas e suas embarcações.

Uma fonte do setor energético da Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, informou que um ataque executado no domingo no leste do reino e revindicado pelos houthis provocou a interrupção do transporte de petróleo pelo oleoduto Leste-Oeste.

Através deste oleoduto, a Arábia Saudita leva petróleo do leste do reino ao Mar Vermelho, evitando o Estreito de Ormuz.

O ataque contra esse oleoduto entorpece ainda mais o abastecimento mundial de petróleo, cujas reservas estão “perigosamente” baixas, advertiu, nesta segunda, o diretor da empresa petroleira saudita Aramco, Amim Nasser.

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