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Legisladores dos EUA criticam Trump por reduzir manobras militares com a Coreia do Sul

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2 minutos

Vários legisladores democratas no Congresso dos Estados Unidos, assim como um senador republicano, criticaram a decisão do presidente Donald Trump de reduzir os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul. 

Trump ordenou ao Pentágono que reduzisse os exercícios militares anuais com a Coreia do Sul poucas horas antes de seu início, previsto para esta segunda-feira (17), argumentando que eles enviam um sinal “inadequado e hostil”, dada sua “relação muito boa” com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. 

Jack Reed, o principal democrata na Comissão de Assuntos Armados do Senado, classificou a medida do presidente republicano como “insensata e improvisada”. 

“China e Rússia estão observando o quão facilmente este presidente abandona os aliados dos Estados Unidos, e se lembrarão disso na próxima vez que formos testados”, afirmou o senador.

Ao anunciar a medida no domingo em sua rede Truth Social, Trump também mencionou a recusa da Coreia do Sul em participar das operações militares contra o Irã.

“Quando o presidente Trump reduz exercícios militares para bajular um ditador ou pune a Coreia do Sul por se recusar a participar de uma guerra que ele iniciou, isso faz com que todos os nossos aliados — e adversários — pensem que os compromissos dos Estados Unidos são negociáveis”, afirmou Reed.

O senador republicano Thom Tillis também condenou a redução dos exercícios militares.

“Reduzir os exercícios conjuntos com a Coreia do Sul nada mais faz do que liberar milhares de tropas da Coreia do Norte para apoiar o sequestro sistemático, a tortura, o estupro e o assassinato de cidadãos ucranianos inocentes por Putin”, declarou. 

A Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a Rússia em sua guerra contra a Ucrânia. 

Na Câmara dos Representantes, os democratas Pramila Jayapal e Frank Pallone acusaram Trump de minar a democracia americana para obter favores de Kim. 

Washington e Seul realizam exercícios militares conjuntos desde a década de 1950.

ft/msp/nn/mr/aa/fp

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