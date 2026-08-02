Lula oficializa candidatura à reeleição e buscará um último mandato

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Aos 80 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (2) que está “inteiraço” ao oficializar sua candidatura a um quarto e último mandato nas eleições de outubro, sobre as quais paira a sombra de Donald Trump.

Lula foi oficializado como candidato durante uma convenção do Partido dos Trabalhadores (PT) em São Paulo.

“Eu quero brigar com a velhice (…) não quero andar arrastando as pernas”, disse Lula diante de cerca de 3 mil apoiadores, que gritaram o lema “Lula guerreiro do povo brasileiro”, ergueram cartazes com frases como “O Brasil não se entrega” e estenderam uma grande bandeira nacional.

De volta ao poder em 2023 após dois mandatos (2003-2010), o ex-metalúrgico e líder sindical enfrentará o candidato da direita Flávio Bolsonaro (PL-RJ), de 45 anos.

O senador é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado após perder as eleições para Lula em 2022.

“Estou aqui hoje porque as políticas públicas do Lula mudaram a minha vida e a da minha família, hoje temos casa própria depois de oito gerações despojadas”, declarou à AFP Cristiane Rosa Julho, uma assistente social de 51 anos, vestida com a cor vermelha do PT.

A campanha começa em um momento de tensão com o governo do presidente americano Trump, aliado da família Bolsonaro e que apoiou diversos candidatos vitoriosos na América Latina.

Lula não mencionou seu par americano no discurso, mas o evento esteve repleto de alusões à defesa da soberania e à luta contra o “intervencionismo” estrangeiro.

O petista disse querer “estar preparado para que ninguém invada esse país” e alertou que “nem chinês, nem americano nem francês vão meter o dedo nas nossas terras raras”, uma referência às reservas de minerais críticos abundantes no Brasil.

Os Estados Unidos impuseram em julho duas rodadas de tarifas sobre produtos brasileiros, após acusarem o país de supostas práticas comerciais desleais.

Incentivado por outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o governo Trump já havia aplicado, em 2025, outro tarifaço contra o Brasil – posteriormente suspenso em grande parte – como retaliação ao julgamento do ex-presidente.

Diante da nova pressão tarifária, Lula afirmou que Flávio Bolsonaro é um “traidor da pátria”, por supostamente ter incentivado Washington a atingir a economia brasileira, algo que o senador nega.

“O tema da soberania pode servir para atrair esse eleitor que não está comprometido necessariamente com um dos candidatos e pode migrar em virtude dessa pauta, que pode significar para cada eleitor algo diferente”, disse à AFP Maya Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

– Disputa polarizada –

“(Lionel) Messi e o Cristiano Ronaldo me parece que estão passando para a história como os dois únicos jogadores que participaram de seis copas. O que eles não sabem é que essa Copa é a minha sétima”, brincou Lula, que já participou de outras seis eleições presidenciais.

“Eu não vou ter a chance de tentar o penta porque eu resolvi, depois que a gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos”, acrescentou ao lado da esposa, Janja, 59 anos, que vestia uma camisa com uma foto do marido quando era criança.

Lula lidera atualmente as pesquisas. Em um eventual segundo turno, ele aparece com 48% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro, segundo o instituto Datafolha.

Mesmo desgastado por uma série de crises políticas, o candidato da direita mantém força na disputa, em uma campanha polarizada.

Lula pode destacar um crescimento econômico sólido e níveis recordes de emprego, embora o custo de vida e a segurança pública preocupem os brasileiros e o déficit fiscal esteja aumentando.

A campanha do presidente também pode ser afetada por uma investigação judicial aberta esta semana sobre um de seus filhos, Luiz Cláudio Lula da Silva, conhecido como “Lulinha”, suspeito de corrupção e tráfico de influência em supostas atuações junto ao Ministério da Saúde.

ffb/ll/am