Mais de duas mil pessoas protestam em Atenas contra visita de Marco Rubio

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Mais de 2.000 pessoas, segundo a polícia, se concentraram na noite desta terça-feira (6) no centro de Atenas para protestar contra a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, à Grécia.

A praça Syntagma, em frente ao Parlamento, foi fechada ao tráfego, enquanto milhares de policiais foram mobilizados para reforçar as medidas de segurança na capital grega, segundo fotógrafos da AFP presentes no local.

As manifestações foram convocadas pelo Pame, um sindicato do Partido Comunista Grego (KKE), e outros grupos estudantis e de esquerda.

“Rubio não é bem-vindo, os assassinos Estados Unidos, a Otan e a UE, fora do país e da região”, diziam as convocações aos protestos publicadas nas redes sociais.

Após visitar a Islândia na segunda-feira, Rubio viaja a Atenas para participar de um “diálogo estratégico” sobre segurança regional e energética, informou o Departamento de Estado.

Ele tem prevista uma reunião na quarta-feira com seu homólogo grego, George Gerapetritis, e com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

“A Grécia é uma aliada muito importante dos Estados Unidos”, declarou Rubio aos jornalistas antes da viagem prevista para Atenas.

“É um país no qual não só temos presença militar, mas também sólidos vínculos econômicos”, acrescentou, citado por veículos de imprensa gregos.

As guerras no Irã e na Ucrânia afetaram o abastecimento energético internacional e a Grécia busca se posicionar como um centro crucial no sudeste da Europa para o transporte de gás natural.

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