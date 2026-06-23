Marco Rubio chega ao Golfo para tranquilizar seus aliados abalados pela guerra

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chegou nesta terça-feira (23) aos Emirados Árabes Unidos, a primeira parada de uma viagem pelos Estados do Golfo para demonstrar solidariedade a aliados atingidos pela guerra no Oriente Médio.

Os países do Golfo pagaram um alto preço econômico pela decisão dos Estados Unidos e de Israel de entrar em guerra contra o Irã, apesar de sua oposição, o que levou Teerã a atacar seus vizinhos.

O bloqueio do Estreito de Ormuz por parte do Irã interrompeu a maior parte das exportações de petróleo e gás dos Estados do Golfo, enquanto seus ataques com drones e mísseis destruíram sua sensação de segurança e minaram em particular o status do Catar e dos Emirados Árabes Unidos como refúgios estáveis e pacíficos para negócios e turismo.

Esta é a primeira visita de um alto funcionário americano à região desde a assinatura, na semana passada, de um acordo preliminar entre Washington e Teerã com o objetivo de pôr fim à guerra.

O vice-presidente americano, JD Vance, assumiu a liderança dessas negociações, que começaram no fim de semana na Suíça.

Rubio afirmou em Abu Dhabi que nenhum país tem permissão para impor pedágios ou taxas no Estreito de Ormuz.

“Trata-se de uma via navegável internacional. Nenhum país tem permissão para cobrar pedágios ou taxas em uma via navegável internacional. Essa é a legislação internacional vigente”, declarou ao chegar aos Emirados Árabes Unidos.

Antes da guerra, um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo passava pelo estreito sem custos. O Irã agora pressiona para que seja cobrada alguma taxa dos navios que o atravessam.

A próxima parada de Rubio será o Kuwait na quarta-feira, seguida pelo Bahrein na quinta-feira, onde participará de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, composto por seis membros.

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