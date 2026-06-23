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Marco Rubio viaja ao Golfo para tranquilizar seus aliados abalados pela guerra

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, chega nesta terça-feira (23) aos Emirados Árabes Unidos, a primeira parada de uma viagem pelos Estados do Golfo para demonstrar solidariedade a aliados atingidos pela guerra no Oriente Médio. 

Os países do Golfo pagaram um alto preço econômico pela decisão dos Estados Unidos e de Israel de entrar em guerra contra o Irã, apesar de sua oposição, o que levou Teerã a atacar seus vizinhos. 

O bloqueio do Estreito de Ormuz por parte do Irã interrompeu a maior parte das exportações de petróleo e gás dos Estados do Golfo, enquanto seus ataques com drones e mísseis destruíram sua sensação de segurança e minaram em particular o status do Catar e dos Emirados Árabes Unidos como refúgios estáveis e pacíficos para negócios e turismo. 

Espera-se que o chefe da diplomacia chegue a Abu Dhabi na tarde desta terça-feira, antes de viajar ao Kuwait na quarta-feira e ao Bahrein na quinta, onde participará de uma reunião do Conselho de Cooperação do Golfo, formado por seis membros. 

Segundo vários analistas, as relações continuam sólidas, mas os governos da região seguem preocupados. 

“Em primeiro lugar, poucos Estados do Golfo acreditam que a guerra deveria ter ocorrido, e todos estão preocupados com o fato de que os Estados Unidos tenham fortalecido o Irã como resultado”, avaliou Steven Cook, do Council on Foreign Relations.

lb/sar/dcp/smw/pb/erl/jc/aa

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