Ministros e militares prestam homenagem a criminoso de guerra Ratko Mladic em Belgrado

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

Belgrado sediou neste sábado (5) uma cerimônia em homenagem ao criminoso de guerra Ratko Mladic, falecido recentemente, à qual compareceram centenas de pessoas, incluindo ex-militares, familiares e autoridades, dois dias antes de seu sepultamento na capital sérvia.

Ratko Mladic morreu na semana passada, aos 84 anos, em Haia (Países Baixos), onde cumpria pena de prisão por genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos durante a guerra da Bósnia, na década de 1990, que deixou cerca de 100.000 mortos.

Seus restos mortais, trasladados para a Sérvia em um avião governamental, foram recebidos com honras militares em Belgrado na quinta-feira. Ele será enterrado em um cemitério da capital sérvia na segunda-feira.

Cerca de 300 pessoas assistiram a uma cerimônia em sua homenagem organizada em uma instalação militar de Belgrado por uma associação de generais do Exército sérvio, constatou um jornalista da AFP.

Entre os participantes havia ex-militares, seu filho Darko Mladic e outros membros de sua família, assim como o ministro sérvio da Justiça, Nenad Vujic, e o presidente da entidade sérvia da Bósnia – a Republika Srpska (RS) –, Sinisa Karan, entre outros.

Dezenas de simpatizantes de Mladic permaneceram do lado de fora, alguns com bandeiras e camisetas com uma foto do ex-general.

Apelidado de “carniceiro da Bósnia”, ele foi condenado em Haia por seu envolvimento no massacre de Srebrenica, onde as forças sérvio-bósnias sob seu comando executaram, em julho de 1995, cerca de 8.000 homens e adolescentes bósnios muçulmanos que haviam buscado refúgio em um território que supostamente estava sob proteção da ONU.

bur-ljv/edy/jvb/erl/yr