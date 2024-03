Negociações de trégua entre Israel e Hamas serão retomadas domingo no Cairo, diz TV egípcia

2 minutos

Por Nidal al-Mughrabi e Enas Alashray

CAIRO (Reuters) – As negociações de trégua entre Israel e o Hamas serão retomadas no Cairo no domingo, na mais nova tentativa de pausar a guerra após quase seis meses de ataques na Faixa de Gaza, informou a TV egípcia Al Qahera News neste sábado citando uma fonte de segurança.

Uma autoridade israelense disse à Reuters que Israel enviará uma delegação ao Cairo no domingo. No entanto, uma autoridade do Hamas disse à Reuters que o grupo esperará primeiro ouvir os mediadores do Cairo sobre o resultado de suas discussões com Israel.

Os dois lados que estão em conflito intensificaram as negociações, mediadas pelo Catar e pelo Egito, sobre uma suspensão de seis semanas da ofensiva de Israel em troca da libertação de 40 dos 130 reféns ainda detidos pelo grupo militante palestino em Gaza.

O Hamas tem procurado aproveitar qualquer acordo para pôr fim aos combates e à retirada das forças israelenses. Já Israel descartou esta possibilidade, dizendo que retomará os esforços para acabar com a governança e a capacidade militar do Hamas.

O Hamas também quer que centenas de milhares de palestinos que fugiram da Cidade de Gaza e de áreas próximas com destino ao sul durante a primeira fase da guerra possam regressar ao norte. Uma autoridade israelense disse que seu país está aberto a discutir a possibilidade de permitir o retorno de “alguns” dos deslocados.

Mais de 32 mil palestinos foram mortos na ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, segundo autoridades de saúde do território.

A guerra eclodiu depois que militantes do Hamas romperam a fronteira e invadiram comunidades no sul de Israel, matando 1.200 pessoas e sequestrando 253 reféns, segundo registros israelenses.

Israel manteve seu bombardeio aéreo e terrestre na Faixa de Gaza na sexta-feira, matando 82 palestinos nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde do território, enquanto os combates aconteciam em torno do principal hospital da cidade de Gaza, o Al Shifa.

(Reportagem de Enas Alashray e Ahmed Tolba, Reportagem adicional de Dan Williams)