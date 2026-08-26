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Nvidia supera expectativas no 2T e diz que demanda por chips segue em alta

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A gigante americana dos semicondutores Nvidia voltou a superar com folga as expectativas no segundo trimestre de seu exercício fiscal, e seu diretor-executivo, Jensen Huang, afirmou que a demanda impulsionada pela inteligência artificial (IA) continua crescendo.

A empresa de maior valor de mercado do mundo registrou lucro líquido de US$ 59,7 bilhões (R$ 307,5 bilhões), mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano anterior (+118%), segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (26) após o fechamento do mercado.

O lucro por ação, indicador de referência para os investidores, foi de US$ 2,22 (R$ 11,44), significativamente acima dos US$ 2,09 (R$ 10,77) projetados pelos analistas consultados pela FactSet. 

tu/alv/mr/mel/ic/mvv

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