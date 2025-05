Nvidia supera expectativas no primeiro trimestre

afp_tickers

1 minuto

A gigante americana dos semicondutores Nvidia voltou a superar as expectativas ao anunciar os resultados do primeiro trimestre do seu exercício fiscal, graças, principalmente, a um impacto menor do que o esperado das restrições americanas à exportação dos seus chips para a China.

As restrições, que foram anuladas em meados de maio pelo governo de Donald Trump, obrigaram o grupo californiano a assumir um encargo excepcional de US$ 4,5 bilhões (R$ 26 bilhões), abaixo dos US$ 5,5 bilhões esperados. A notícia foi bem recebida pelo mercado e a ação da empresa subia mais de 5% no After Market.

A receita da campeã das unidades de processamento gráfico (GPUs) foi de US$ 44,1 bilhões (R$ 251 bilhões) no trimestre encerrado no fim de abril, um aumento de 69% em um ano, que supera as projeções dos analistas. Já a receita dos centros de dados, principal atividade da Nvidia, ficou levemente abaixo das expectativas.

O lucro líquido foi de US$ 18,8 bilhões (R$ 107 bilhões) (alta de 26%) e o lucro por ação ajustado foi de US$ 0,96 (R$ 5,5), melhor do que o US$ 0,89 que indicava o consenso estabelecido pela FactSet.

tu/nth/atm/lb/am