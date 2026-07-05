Onda de calor nos EUA teria provocado ao menos 19 mortes em Nova Jersey

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Ao menos 19 pessoas morreram no estado de Nova Jersey, aparentemente por causa de uma onda de calor que castiga o leste e o centro dos Estados Unidos, segundo as autoridades.

O Serviço Meteorológico Nacional informou que cerca de 160 milhões de americanos estão sob alertas de calor intenso ou extremo em pleno feirado prolongado do 4 de julho, neste fim de semana.

“Agora, chegamos a 19 mortes supostamente relacionadas com o calor em todo o estado”, declarou, durante uma coletiva de imprensa no sábado, o comissário de Saúde de Nova Jersey, Raynard Washington.

“Infelizmente, muitas destas pessoas foram encontradas em residências sem ar-condicionado; algumas estavam fora de suas casas, algumas na rua e outras, inclusive, em carros estacionados”, acrescentou.

As autoridades instaram à população a permanecer em ambientes fechados, a beber mais água do que o habitual e a buscar locais com ar-condicionado se não tiverem um aparelho em casa.

“Este clima é extremo e perigoso… E este é o período de calor mais intenso que vimos em mais de 14 anos”, advertiu aos moradores a governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill.

Ondas de calor mais frequentes, prolongadas e intensas evidenciam as mudanças climática. O fenômeno também impactou fortemente a Europa.

jgc/des/vel/mvl/mvv