Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Seguem abaixo os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

– Ataque iraniano provoca 4 mortes no norte Israel –

As equipes de emergência de Israel anunciaram que recuperaram os corpos das quatro pessoas que eram consideradas desaparecidas entre os escombros de um prédio residencial na cidade de Haifa, no norte de Israel, após o impacto de um míssil iraniano no domingo.

– Fornecimento de gás restabelecido em Teerã após ataque –

O fornecimento de gás em Teerã foi restabelecido nesta segunda-feira, após uma interrupção que afetou algumas áreas da capital iraniana devido a um ataque contra uma universidade, informou a televisão estatal Irib.

– Terceiro navio turco atravessa o Estreito de Ormuz –

Um terceiro navio de propriedade de uma empresa turca – o petroleiro de bandeira panamenha Ocean Thunder, com destino à Malásia – atravessou o Estreito de Ormuz na noite de domingo, anunciou o ministro dos Transportes da Turquia, Abdulkadir Uraloglu.

Um petroleiro de bandeira indiana e propriedade japonesa também cruzou o estreito, informou a empresa Mitsui O.S.K. Lines.

– Chefe de inteligência da Guarda Revolucionária morre em ataque –

A Guarda Revolucionária do Irã informou que o chefe de inteligência da instituição, o general Majid Khademi, morreu em um “ataque terrorista criminoso do inimigo americano-sionista” na madrugada de segunda-feira.

– Bombardeio nos subúrbios do sul de Beirute –

Os subúrbios do sul de Beirute sofreram um ataque, segundo imagens da AFPTV, após um alerta israelense. Sete bairros foram atingidos nesta região da capital libanesa, considerada um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

– Seis feridos no Kuwait –

Seis pessoas ficaram feridas no Kuwait após ataques com mísseis e drones iranianos, que provocaram a “queda de projéteis e destroços sobre uma área residencial no norte do país”, anunciaram as autoridades.

O país e outras nações do Golfo aliadas dos Estados Unidos são alvos frequentes de ataques iranianos desde o início da guerra em 28 de fevereiro.

– Indonésia autoriza aumento das tarifas dos voos –

A Indonésia anunciou que a sobretaxa sobre o combustível de aviação passará de 10% para 38% e autorizou as companhias aéreas a aplicar um aumento de até 13% nas tarifas dos voos nacionais, cujos preços são regulamentados.

– Irã alerta que atacar instalações civis constituiria um “crime de guerra” –

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadim, alertou que atacar instalações civis, como ameaçou o presidente americano, Donald Trump, poderia constituir um “crime de guerra”.

– Irã executa homem condenado por vínculos com EUA e Israel –

O Irã executou um homem, Ali Fahim, condenado por atuar em nome de Israel e dos Estados Unidos durante a onda de protestos antigovernamentais de janeiro, informou o Judiciário.

– Queda de destroços de drone deixa um ferido nos Emirados –

A queda de destroços de drones interceptados pela defesa antiaérea na zona industrial de Musaffah, nos Emirados Árabes Unidos, deixou um ferido, um cidadão de Gana, informaram as autoridades.

– Irã ameaça adotar retaliação “muito mais devastadora” –

O comando militar central do Irã ameaçou aplicar uma retaliação “muito mais devastadora” caso seus adversários ataquem alvos civis em seu território.

“Caso repitam os ataques contra alvos civis, as próximas fases de nossas operações de ataque e de retaliação serão muito mais devastadoras e amplas”, declarou um porta-voz do comando central em um comunicado divulgado no Telegram pela rede estatal Irib.

– Petróleo opera em alta –

As duas principais referências do petróleo operavam em alta nesta segunda-feira, em meio à pressão da guerra no Oriente Médio sobre o abastecimento global.

O barril de West Texas Intermediate (WTI), referência para os Estados Unidos, subia 0,35%, a 111,93 dólares. O Brent do Mar do Norte, referência no mercado mundial, avançava 1,57%, a 110,74 dólares o barril.

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