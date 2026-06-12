Papa defende novamente os migrantes nas Ilhas Canárias e apela à sua integração

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O papa Leão XIV afirmou que “todos nós somos, de alguma forma, migrantes”, em uma demonstração renovada de apoio a este grupo, a quem também exortou a trilhar o “caminho recíproco” da integração, no último dia de uma viagem à Espanha dedicada à questão migratória.

Este tema é muito importante para Leão XIV, assim como o foi para o seu antecessor Francisco, em um momento em que as políticas migratórias se tornam mais rigorosas em muitos países europeus, enquanto a Espanha se destaca pelas suas políticas mais abertas.

Leão XIV iniciou o último dia da sua visita voando para Tenerife, partindo da ilha vizinha de Gran Canaria, ambas pertencentes a este arquipélago atlântico que se tornou um importante ponto de entrada para migrantes em situação irregular que chegam à Espanha e à Europa.

“Todos nós somos, de alguma forma, migrantes”, afirmou o pontífice no seu discurso no centro de acolhimento “Las Raíces”, onde foi recebido com aplausos por voluntários e migrantes.

“Somos todos peregrinos a caminho da nossa pátria celestial. Ajudemo-nos uns aos outros a tornar esta jornada mais humana para todos, contribuindo com o que estiver ao nosso alcance”, afirmou o pontífice de 70 anos.

Um pouco mais tarde, realizou outro encontro com associações religiosas e leigas que auxiliam os recém-chegados, onde ouviu novamente testemunhos de migrantes que relataram suas árduas jornadas e as complexas realidades que encontraram ao chegar.

“A integração é um caminho recíproco: aqueles que chegam aprendem a habitar uma nova terra, e aqueles que os acolhem aprendem a ampliar a sua própria casa sem diluir a sua identidade nem fechar o coração ao encontro”, refletiu o papa em seu discurso.

O pontífice, portanto, exortou os migrantes a “aprenderem” a língua do país anfitrião, a “respeitarem as suas leis e a conhecerem os seus costumes”, ao mesmo tempo que lembrou às sociedades de acolhimento os seus “deveres”, especialmente o de ajudar o próximo a “sentir-se parte viva de uma comunidade”.

Após visitar Madri e Barcelona no início da semana, o papa chegou na quinta-feira a outra ilha do arquipélago, Gran Canaria. Lá, condenou a “indiferença” com os migrantes e lançou uma coroa de flores ao mar no porto de Arguineguín em homenagem aos milhares que morreram tentando chegar às ilhas.

“A dignidade humana não tem passaporte”, declarou no cais, antes de abençoar uma cruz azul desbotada e feita de madeira, resgatada de uma embarcação de migrantes.

“Hoje, há monstros que espreitam nestes mares: máfias que se aproveitam do desespero para traficar, traficantes que escravizam mulheres e crianças, e a indiferença de muitos que permitem que os pobres sejam engolidos pela exploração ou pelo esquecimento”, afirmou.

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