Paramount Skydance conclui compra da Warner Bros Discovery

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A Paramount Skydance completou, nesta terça-feira (6), a compra da Warner Bros Discovery, uma operação que funde dois dos estúdios mais emblemáticos de Hollywood em um gigante da mídia, abrangendo televisão, notícias e cinema, sob o comando de David Ellison.

A empresa resultante, renomeada Skydance, reúne os estúdios de cinema Paramount e Warner Bros, as emissoras CBS News e CNN, e os canais HBO e CBS. Ellison planeja, com o tempo, fundir as plataformas de streaming Paramount+ e HBO Max.

“Hoje é um dia histórico, não apenas para a Skydance, mas para toda a nossa indústria”, declarou Ellison, cujo pai, o bilionário Larry Ellison, fundador da Oracle, é próximo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A Skydance começou a ser negociada na Bolsa de Nova York nesta terça-feira sob o símbolo “SKYD”, enquanto os acionistas da Warner Bros Discovery receberão cerca de 31 dólares (155 reais) por ação.

A operação foi concluída menos de uma semana depois de um juiz federal na Califórnia aprovar um acordo entre a Paramount e 12 estados americanos que haviam apresentado uma ação para bloquear a transação por motivos antitruste.

Em fevereiro, a Paramount venceu uma disputa de ofertas contra a Netflix pela Warner Bros Discovery, e o governo Trump aprovou em junho o acordo — uma das maiores fusões da mídia da história — sem exigir mudanças em seu modelo de negócios.

A Skydance, que terá cerca de 70 bilhões de dólares (349 bilhões de reais) em receitas anuais, afirmou que pretende alcançar uma economia de mais de 6 bilhões de dólares (30 bilhões de reais) em custos em até três anos.

Ellison será presidente e diretor executivo, enquanto o ex-diretor da Mattel Ynon Kreiz atuará como codiretor executivo responsável pelas operações diárias e pela integração das duas empresas.

O acordo contou com o apoio de 47 bilhões de dólares (234,3 bilhões de reais) em novo capital liderado pela família Ellison, pela empresa de capital privado RedBird Capital e pelos fundos soberanos de Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.

Larry Ellison forneceu financiamento essencial e uma garantia para os credores que apoiam a operação. Sua família detém a maior participação acionária na Skydance.

Os opositores ao acordo na indústria cinematográfica afirmaram que a empresa resultante cortará postos de trabalho em Hollywood e reduzirá a produção anual de filmes, enquanto grupos de mídia destacaram o risco de que a independência da CNN seja comprometida.

A decisão sobre a ação antitruste inclui diversas salvaguardas, entre elas um conselho destinado a proteger a independência editorial da CNN.

No fim de setembro, o governo Trump tentou impedir que repórteres desta emissora e dos veículos Politico e MS NOW tivessem acesso à Casa Branca, acusando estas mídias de realizarem uma cobertura negativa de sua gestão.

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