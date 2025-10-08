Parlamento Europeu diz não ao ‘bife’ ou à ‘salsicha’ vegetal

As hamburguerias vegetarianas vão desaparecer da Europa? O Parlamento Europeu votou, nesta quarta-feira (8), a favor de proibir o uso de termos como “bife”, “salsicha” ou “hambúrguer” em produtos que não contenham carne, embora o debate ainda não esteja encerrado.

Os deputados europeus apoiaram, por 355 votos contra 247, um projeto de lei da direita que proíbe denominações como “bife vegetal”, com o objetivo de evitar uma “confusão” com produtos de carne.

A medida, no entanto, ainda não é definitiva e deve ser negociada com os 27 Estados-membros.

Segundo a deputada europeia Céline Imart, autora do texto adotado nesta quarta-feira, a medida “se trata de transparência e clareza para o consumidor e do reconhecimento ao trabalho dos nossos pecuaristas”.

A associação francesa de pecuaristas e produtores de carne Interbev também celebrou a votação, indicando que as alternativas vegetais “confundem as referências e enfraquecem o reconhecimento de um produto bruto e 100% natural”.

As organizações de consumidores, por outro lado, expressaram sua decepção com o resultado da votação.

“Quase 70% dos consumidores europeus entendem estes nomes desde que os produtos sejam claramente rotulados como veganos ou vegetarianos”, afirmou Irina Popescu, responsável por alimentos no Escritório Europeu das Uniões de Consumidores.

Segundo esta organização, o consumo de produtos vegetarianos que imitam a carne quintuplicou desde 2011, impulsionado pela preocupação com uma alimentação saudável, o bem-estar animal e a redução da pegada ambiental.

As fazendas dedicadas à criação de animais, por sua vez, são grandes emissoras de dióxido de carbono, um gás que contribui para o efeito estufa.

O projeto de lei que busca proibir termos como “bife de soja” provocou disputas judiciais e debates acalorados no hemiciclo de Estrasburgo.

Há um ano, o Tribunal de Justiça da União Europeia invalidou dois decretos franceses que proibiam o uso de termos como “filé” ou “salsicha” para produtos vegetais, com o argumento de proteger a indústria de carnes.

Os decretos foram posteriormente anulados na França.

A Europa, em seu regulamento sobre a informação aos consumidoress autoriza a denominação de produtos vegetais com termos habitualmente utilizados para a carne animal.

O deputado europeu alemão Peter Liese considerou “lamentável” que o Parlamento dedique tempo a “uma bobagem como esta” e expressou que “se uma embalagem indica ‘hambúrguer vegetariano’ ou ‘salsicha vegetariana’, cada um pode decidir se quer comprá-lo ou não”.

