Petróleo e gás desabam e bolsas fecham em alta por cessar-fogo no Irã

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Os preços do petróleo e do gás registraram forte baixa, as bolsas subiram e o dólar caiu nesta quarta-feira (8), após o anúncio de um acordo de cessar-fogo de duas semanas entre Estados Unidos e Irã, que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz.

Depois do início da guerra, o Irã bloqueou o estreito e o barril de tipo Brent, a referência internacional do mercado, que oscilava em torno de 72 dólares no fim de fevereiro, chegou a quase 120 dólares em março.

Em Londres, a cotação do barril de tipo Brent com entrega para junho caiu 13,29% nesta quarta-feira, a 94,75 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em maio, caiu 16,41%, a 94,41 dólares.

Os preços do gás também caíram drasticamente. O contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, recuou 14,92%, para 45,30 euros (R$ 269,39).

O anúncio de um cessar-fogo dissipou temporariamente os riscos de uma reação em cadeia com aumento de juros e desaceleração do crescimento. Este alívio beneficiou as bolsas, que operaram em forte alta.

Em Wall Street, o índice Dow Jones Industrial avançou 2,85%, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 2,80% e o ampliado S&P 500, 2,51%.

Na Europa, as principais bolsas fecharam com avanços superiores a 3%. Frankfurt liderou os ganhos ao subir 5%, enquanto Londres avançou menos, 2,5%, afetada pelas perdas das companhias petrolíferas.

Mais cedo, na Ásia, as ações negociadas em Tóquio dispararam 5,4% e os índices chineses subiram em torno de 3%.

O dólar — considerado um ativo de segurança nos momentos de turbulência nos mercados — perdeu valor perante o euro, o iene e a libra esterlina, na medida em que os investidores retornavam para os ativos de maior risco.

– Onda de alívio –

“Uma onda de alívio chegou aos mercados financeiros, depois que as ameaças de uma escalada devastadora da guerra deram lugar a uma trégua temporária”, afirmou Susannah Streeter, chefe de estratégia de investimentos do Wealth Club.

A mediação do Paquistão abriu caminho para um acordo que suspende as hostilidades e permitiu, nesta quarta-feira, a passagem de dois navios-petroleiros pelo Estreito de Ormuz, por onde costumavam transitar 20% das exportações mundiais de petróleo antes da guerra.

Apesar do acordo, o Paquistão afirmou que há denúncias de violações do cessar-fogo e o Exército israelense continuou bombardeando o Líbano, que o presidente americano Donald Trump diz não estar amparado pela trégua.

John Plassard, da Cite Gestion, explicou que os mercados não veem a paz como certa, mas consideram que o acordo abre “uma oportunidade de negociação”.

“Esse é precisamente o problema: em duas semanas, ou esta oportunidade levará a um acordo duradouro, ou só adiará e agravará a crise energética que todos temem”, acrescentou.

Segundo Jorge Leon, analista da Rystad Energy, mesmo com um cessar-fogo permanente, os preços não ficariam abaixo de 80 dólares no futuro próximo, pois há “importantes atrasos logísticos no Estreito” de Ormuz e “danos generalizados à infraestrutura energética da região”.

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