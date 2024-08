Petrobras obtém aval para ampliar produção em Mero e Búzios, dizem fontes

3 minutos

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras conseguiu duas aprovações junto ao Ibama para ampliar sua produção no pré-sal e concentra forças em antecipar a entrada em operação de mais uma plataforma neste ano, somando duas antecipações, disseram três pessoas com conhecimento do assunto à Reuters.

Apesar da greve dos funcionários do órgão ambiental federal, que tem tornado mais moroso o processo, a empresa obteve autorização do Ibama nos últimos dias para um poço no campo de Mero e uma expansão em Búzios, ambos campos da Bacia de Santos.

De acordo com as fontes que falaram na condição de anonimato, as duas permissões devem agregar ao portfólio de produção da Petrobras 36 mil barris ao dia nos campos operados pela estatal.

“Esse é um montante bom, expressivo, e vamos em busca de mais”, disse uma das fontes.

“Tudo isso faz parte de impor um ritmo mais célere e efetivo na nova gestão da empresa”, afirmou uma segunda fonte em condição de sigilo.

A Petrobras e o Ibama não comentaram imediatamente sobre as autorizações para ampliar a produção.

O incremento total, incluindo parceiros, deve somar 66 mil barris/dia (46 mil em Mero e 20 mil em Búzios). Em Mero, a Petrobras tem parceria com a Shell, TotalEnergies e as chinesas CNOOC e CNPC. A petroleira brasileira tem a CNOOC e a CNODC como sócias Búzios.

Pelas regras atuais, cada novo poço na região do pré-sal precisa de uma anuência para produção.

A outra licença do órgão ambiental autoriza a ampliação na capacidade de produção na plataforma Almirante Barroso, no mega campo de Búzios, um dos mais produtivos e promissores do pré-sal.

Búzios responde por cerca de 17% da extração nacional, e o planejamento prevê até 11 unidades FPSOs operando no local.

ANTECIPAÇÕES

Uma nova unidade produtiva (FPSO) para Búzios, denominada Almirante Tamandaré, deixou na semana passada a China e deve chegar ao Brasil em outubro.

A empresa está preparada para começar a produção no FPSO, um dos com maior capacidade, de 225 mil barris/dia, ainda este ano, segundo as fontes.

“Estamos tentando antecipar o primeiro óleo de Almirante Tamandaré. Saiu dia 31 de julho da China e leva uns três meses para chegar. Depois da ancoragem, interligação, aprovações das autoridades… Se tudo der certo, pode ser ainda este ano”, afirmou.

Procurada, a empresa reafirmou que a entrada em produção de Almirante Tamandaré deve acontecer em 2025.

A Petrobras já antecipou para este ano a entrada em produção da plataforma Maria Quitéria, que vai operar no campo de Jubarte, localizado no pré-sal da Bacia de Campos, litoral do Espírito Santo. A capacidade da unidade é estimada em 100 mil barris/dia.

Em seu plano estratégico atual, a Petrobras prevê produzir 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed) de petróleo e gás natural em 2024, podendo variar 4% para cima ou para baixo. O centro da meta configuraria uma estabilidade ante o volume produzido em 2023, de 2,78 mi boed.

A Petrobras produziu uma média diária de 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (boed) entre abril e junho, alta de 2,4% ante o mesmo período de 2023 e queda de 2,8% ante o primeiro trimestre deste ano.