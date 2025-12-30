The Swiss voice in the world since 1935
Presidente de Israel nega ter conversado com Trump sobre indulto a Netanyahu

O presidente de Israel, Isaac Herzog, negou nesta segunda-feira (29) uma declaração de Donald Trump segundo a qual os dois teriam conversado sobre o pedido de indulto feito pelo americano em favor do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, acusado de corrupção.

“Não houve nenhuma conversa entre o presidente Herzog e o presidente Trump desde que o pedido de indulto foi apresentado”, afirmou o gabinete do presidente israelense.

Trump escreveu a Herzog em novembro para lhe pedir que concedesse indulto a Netanyahu, que enfrenta um julgamento por corrupção. “Conversei com o presidente, e me disse que o indulto estava em andamento”, declarou Trump hoje, durante uma entrevista coletiva no estado da Flórida com o premiê de Israel.

Netanyahu também pediu oficialmente um indulto presidencial, para pôr fim, segundo ele, às divisões que seus problemas na Justiça causaram no país. O primeiro-ministro israelense está envolvido em pelo menos três processos judiciais.

Em setembro, Herzog havia indicado que poderia conceder o indulto, ao considerar que o julgamento do primeiro-ministro pesava “muito sobre a sociedade israelense”.

Benjamin Netanyahu é o primeiro chefe de governo em exercício a ser processado por corrupção em Israel.

