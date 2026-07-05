Principal evento do 4 de julho em Washington é evacuado por ameaça de tempestade

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O evento multitudinário do 4 de julho no National Mall, em Washington, foi evacuado, neste sábado (4), por causa da aproximação de uma forte tempestade, informaram jornalistas da AFP.

Horas antes do discurso previsto do presidente Donald Trump, fortes rajadas de vento atingiram o local e relâmpagos cruzaram o céu, o que levou as autoridades a ordenar que as pessoas presentes buscassem refúgio.

“Para sua segurança, orienta-se que todos os presentes saiam imediatamente”, anunciaram as autoridades. Metade do público começou a se dirigir às saídas para buscar abrigo em museus próximos e prédios governamentais.

Mas logo começou uma confusão, quando parte dos presentes pensou que o local havia sido liberado. Alguns se lançaram sobre os controles de segurança, gritando “Ao ataque!” e “Trump! Trump!”.

Em outros pontos, as autoridades seguiam tentando convencer as pessoas a se retirar.

“Quando há relâmpagos a menos de três milhas (5 km), a evacuação é obrigatória”, explicou a uma família um agente do Serviço Secreto.

Um grupo de mais de 100 pessoas que estava perto do palco se recusou a partir, repetindo em coro “USA! USA! USA!” (EUA! EUA! EUA!).

Usando apitos, a polícia se dirigiu, então, àqueles que resistiam, obrigando-os a abandonar a área.

acb/tc/vel/cr/mvv