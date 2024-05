Procurador do TPI pede mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas

HAIA (Reuters) – O procurador do Tribunal Penal Internacional anunciou nesta segunda-feira que solicitou mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seu chefe de Defesa e três líderes do Hamas por supostos crimes de guerra.

O procurador do TPI, Karim Khan, disse em um comunicado emitido após mais de sete meses de guerra em Gaza que ele tem motivos razoáveis para acreditar que todos “têm responsabilidade criminal” por supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Ele afirmou ter solicitado um mandado de prisão para o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, bem como para Netanyahu. Eles têm supervisionado a ofensiva de Israel contra o Hamas em Gaza desde o ataque mortal do grupo militante palestino a Israel em 7 de outubro.

Ele também pediu mandados de prisão para o chefe do Hamas Yahya Sinwar; Mohammed Al-Masri, o comandante-chefe da ala militar do Hamas, amplamente conhecido como Deif; e Ismail Haniyeh, chefe do órgão político do Hamas.

Caberá a um painel de juízes de pré-julgamento determinar se as evidências sustentam a emissão de mandados de prisão. O tribunal, no entanto, não tem meios para executar mandados de prisão e sua investigação sobre a guerra de Gaza tem sofrido oposição dos Estados Unidos e de Israel há muito tempo.

Israel e os líderes palestinos rejeitaram anteriormente alegações de terem cometido crimes de guerra.

“Agora, mais do que nunca, precisamos demonstrar coletivamente que o direito internacional humanitário, a base fundamental para a conduta humana durante o conflito, se aplica a todos os indivíduos e se aplica igualmente a todas as situações abordadas pelo meu escritório e pelo tribunal”, disse Khan.

“É assim que provaremos, de forma tangível, que as vidas de todos os seres humanos têm o mesmo valor.”