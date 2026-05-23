RDC registra mais de 200 mortos por ebola entre 867 casos suspeitos

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A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) já causou mais de 200 mortes, de um total de 867 casos suspeitos registrados, segundo um balanço divulgado na noite deste sábado pelo Ministério da Saúde do país.

Foram registradas até o momento 204 mortes em três províncias, provavelmente causadas pelo vírus. Um balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou na véspera 177 mortes, em um total de 750 casos suspeitos.

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