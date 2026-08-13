Rebeldes houthis reivindicam ataque contra refinaria saudita

afp_tickers

Compartilhar

2 minutos

Os rebeldes houthis do Iêmen reivindicaram, nesta quinta-feira (13), um ataque com drone contra uma refinaria da Aramco no sul da Arábia Saudita, reportou a agência de notícias Saba, vinculada ao grupo.

“Uma fonte militar confirmou que as Forças Armadas iemenitas atacaram uma refinaria da Aramco na região de Jizan, usando dois drones, obtendo um impacto preciso”, acrescentou a agência Saba, em alusão às forças houthis.

Segundo a agência de notícias, a fonte alegou que o ataque foi uma resposta a uma “violação do espaço aéreo e da soberania do país nas regiões administrativas de Saada e Hajjah” por parte da Arábia Saudita.

De acordo com a agência Saba, a fonte afirmou que os houthis “responderão com firmeza a qualquer violação da soberania do país ou qualquer ato de agressão dirigido contra a nação”.

Uma trégua de vários anos na guerra civil do Iêmen entre os houthis e o governo apoiado pela Arábia Saudita, reconhecido internacionalmente, pareceu colapsar no mês passado, quando se intensificaram os combates entre os aliados regionais dos Estados Unidos e do Irã.

Em julho, os houthis anunciaram um bloqueio marítimo da Arábia Saudita, atacando petroleiros sauditas no Mar Vermelho.

No domingo, os houthis, apoiados pelo Irã, disseram ter alcançado uma instalação petroleira na costa saudita do Mar Vermelho, em resposta a incursões de drones procedentes da monarquia do Golfo no noroeste do Iêmen.

A ameaça dos houthis ao tráfego marítimo e às instalações petroleiras sauditas ocorre em paralelo ao bloqueio iraniano ao Estreito de Ormuz, que se tornou o principal foco de tensão entre o Irã e os Estados Unidos, em meio aos esforços para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

ml/lob/jfx/dc/ahg/mab/mvv/yr