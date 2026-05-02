Recusado em vários países europeus, Kanye West se apresentará na Albânia em julho

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Recusado no Reino Unido, na França e na Polônia, o controverso rapper americano Kanye West se apresentará em julho na Albânia, afirmou à AFP, neste sábado (2), o ministro da Cultura do país báltico, Blendi Gonxhe.

Os comentários glorificando Adolf Hitler e as declarações antissemitas do cantor levaram ao cancelamento de vários shows previtos para junho e julho em França, Reino Unido, Polônia e Suíça.

No entanto, o ministro albanês anunciou a apresentação em 11 de julho na capital, Tirana, como “uma nova etapa para transformar a Albânia em um destino para grandes eventos culturais”.

Segundo Gonxhe, os organizadores estão construindo uma estrutura especial para o show, que permitirá receber 60.000 pessoas.

A turnê prevista por Kanye West, também conhecido como Ye, pela Europa em junho e julho foi fortemente perturbada por suas declarações polêmicas.

O músico de 48 anos, ganhador de 24 Grammys e antes celebrado por sua criação musical original, perdeu muitos seguidores e contratos comerciais nos últimos anos.

Em 2023, disse amar os nazistas e que via “coisas boas em Hitler”. Também pôs à venda uma camiseta com a suástica em sua página na internet e em 2025 lançou a canção intitulada “Heil Hitler”, proibida nas principais plataformas.

Em janeiro deste ano, disse em um anúncio no jornal The Wall Street Journal que não era “nazista, nem antissemita” e abribuiu seu comportamento a um “episódio maníaco” provocado pelo transtorno bipolar.

Apesar dos cancelamentos, West ainda tem shows agendados em Praga, na República Tcheca, e na cidade holandesa de Arnhem.

As autoridades deste país disseram que não têm previsto proibir seus shows a não ser que haja um risco potencial para a ordem pública ou a segurança nacional, condições necessárias para adotar tal medida.

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