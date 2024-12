Reino Unido cunha moedas em homenagem a Paul McCartney

A Royal Mint, a Real Casa da Moeda britânica, lançou nesta sexta-feira (6, data local) uma coleção de moedas de cinco libras em homenagem a Paul McCartney, celebrando a carreira deste ex-membro dos Beatles e ícone mundial da música.

“É uma grande honra”, disse o famoso músico e compositor de 82 anos, que trabalhou com a Royal Mint no desenho das moedas de coleção.

As peças mostram seu colorido “piano mágico”, bem como referências a sua carreira, incluídas notas de piano escolhidas pessoalmente pelo ex-beatle, um violino, um baixo, e o logotipo da banda Wings.

Além de ter integrado os grupos The Beatles e Wings, Paul McCartney vendeu mais de 100 milhões de álbuns em sua carreira solo.

“Nunca poderia ter imaginado algo assim quando era criança”, disse, em referência à moeda em sua homenagem.

Recentemente, Paul McCartney concluiu a etapa latino-americana de sua turnê “Got Back”, na qual se apresentou para mais de meio milhão de pessoas em oito países.

A turnê acaba de iniciar sua etapa europeia, com apresentações nesta quarta (4) e quinta-feira (5) em Paris, encerrando o ano com shows em Madri, Manchester e Londres.

“Nossas peças rendem homenagem a ícones e eventos da história britânica, por isso era importante que a notável carreira musical de Paul McCartney fosse celebrada com uma moeda oficial do Reino Unido”, disse Rebecca Morgan, diretora da seção de moedas comemorativas da Royal Mint.

“O que torna esta peça tão especial é que Paul esteve envolvido em todo o processo de design. A peça celebra diversos elementos de sua carreira solo, e esperamos que seus fãs desfrutem dessas referências”, acrescentou.

As moedas de edição limitada serão vendidas no site da Royal Mint em várias versões, com preço de saída de 15,50 libras (R$ 118).

Referindo-se ao fato de o músico ter usado moedas para palhetar as cordas de seu violão no início da carreira, a Royal Mint disse que presenteou o cantor e compositor uma versão palheta de guitarra da moeda comemorativa antes da etapa europeia de sua turnê mundial.

No início de 2025, a Royal Mint também venderá em um leilão uma moeda de ouro assinada por Paul McCartney, que pesa cinco quilos, na qual foram investidas mais de 250 horas na fabricação.

