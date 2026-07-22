Rubio espera uma visita ‘muito positiva’ de Xi Jinping a Washington em setembro

afp_tickers

Compartilhar

1 minuto

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou nesta quarta-feira (22) que espera uma visita “muito positiva” do presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos em setembro.

Embora a visita ainda não tenha sido oficialmente confirmada, Rubio deixou claro que a Casa Branca prevê que ela ocorrerá, após uma reunião com o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, à margem de uma cúpula de líderes do sudeste asiático.

“Acredito que o presidente Xi terá uma visita muito positiva quando vier a Washington”, disse Rubio a repórteres em Manila, acrescentando que ele e Wang passaram muito tempo discutindo o assunto.

Embora reconheça que os dois países têm “diferenças significativas”, enfatizou que “terão que trabalhar nelas”.

A reunião desta quarta-feira entre Rubio e Wang ocorreu poucos dias depois de os Estados Unidos condenarem as ações de Pequim no disputado Mar da China Meridional e após recentes acusações do presidente americano, Donald Trump, sobre uma suposta interferência chinesa nas eleições americanas.

Pequim negou categoricamente essas acusações.

Trump viajou a Pequim em maio e se vangloriou de sua boa relação com Xi, apesar da rivalidade geopolítica entre os dois países.

lb/cwl/ami/pc/an/aa