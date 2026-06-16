SpaceX supera brevemente Microsoft e Amazon em valor de mercado

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A gigante americana da indústria aeroespacial SpaceX tornou-se nesta terça-feira (16), por algumas horas, a quinta maior empresa do mundo em valor de mercado, superando a Amazon e a Microsoft.

A ação do grupo terminou o dia em alta de 4,83%, com uma avaliação de US$ 2,642 trilhões (R$ 13,32 trilhões), a sexta maior do mundo.

A Amazon recuperou por pouco seu posto entre as cinco maiores, com US$ 2,646 trilhões (R$ 13,34 trilhões), um valor de mercado que a gigante do e-commerce e da computação em nuvem levou quase 30 anos para atingir.

No começo do dia, a SpaceX chegou a US$ 2,95 trilhões, superando brevemente a Microsoft, quarta colocada.

“Antes de tudo, isso se deve ao entusiasmo dos investidores individuais”, que enfrentam um número de ações disponíveis muito baixo, uma vez que não há “vendedores entre os investidores institucionais”, explicou Eric Clark, responsável de investimentos da Accuvest Global Advisors.

A gigante dos semicondutores Nvidia ocupa o primeiro lugar no ranking, com mais de 5 trilhões de dólares (25,3 trilhões de reais), seguida pela Alphabet (Google) e pela gigante da tecnologia Apple.

Desde a sua estreia na bolsa, na última sexta-feira, a ação da empresa de Elon Musk disparou cerca de 50%, impulsionada pela demanda de investidores, tanto individuais quanto institucionais.

“Há um verdadeiro frenesi em torno da IA” nos mercados mundiais e “em torno de qualquer grupo que possa ser um dos beneficiários desses gastos”, comentou à AFP Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

A empresa conseguiu levantar, na sexta-feira, 86 bilhões de dólares (436 bilhões de reais) em sua estreia em Wall Street, a maior oferta pública da história, bem à frente dos 25,6 bilhões de dólares (129,9 bilhões de reais) obtidos pela petroleira Saudi Aramco em 2019.

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