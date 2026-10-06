Startup francesa Mistral anuncia seu maior modelo de IA para desafiar gigantes mundiais

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A startup francesa Mistral anunciou, nesta terça-feira (6), o lançamento de um novo modelo de inteligência artificial (IA) com o qual pretende competir com os gigantes mundiais do setor, americanos e chineses, criadores do ChatGPT, do Claude e do DeepSeek.

O modelo Mistral Large 4 (ML4) é do tipo “open weight”, ou seja, seus parâmetros e arquitetura serão públicos, e a empresa afirma que está “entre os melhores” de sua categoria em termos de desempenho, de acordo com um comunicado.

Criado na Europa, o ML4 pode analisar texto e imagens e foi treinado durante dois meses nos centros de dados europeus da Mistral, em mais de 160 idiomas, acrescenta o texto.

Até o momento, o modelo está disponível como uma versão preliminar para que desenvolvedores e autoridades governamentais possam testá-lo, antes que seus parâmetros sejam publicados em 27 de outubro.

Atualmente, as IAs mais avançadas são americanas ou chinesas, seja em modelos abertos (“open source” ou “open weight”), gratuitos, baixáveis e modificáveis, seja em versões fechadas (não modificáveis), como as da Anthropic, OpenAI ou Google.

O anúncio da Mistral chega a menos de um mês depois de a empresa ter sido reavaliada em mais de 21 bilhões de euros (117 bilhões de reais), após levantar 3 bilhões de euros (quase 17 bilhões de reais), principalmente da gigante sul-coreana Samsung, para desenvolver sua infraestrutura e pesquisa.

Embora a captação tenha sido significativa, é modesta em comparação com os gigantes americanos do setor. A OpenAI, criadora do ChatGPT, obteve mais de 100 bilhões de dólares (499 bilhões de reais) no início do ano.

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