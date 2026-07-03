Sufocante onda de calor atinge a costa leste dos Estados Unidos

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A costa leste dos Estados Unidos enfrenta, nesta sexta-feira (3), temperaturas particularmente altas, com previsões de até 45ºC em Nova York, o que ameaça interromper a Copa do Mundo e as celebrações do 250º aniversário da independência nacional.

Enquanto o país comemora um feriado que antecede seu Dia Nacional, as autoridades alertam sobre as temperaturas extremas que são esperadas em várias cidades importantes.

Somada à alta umidade, espera-se que o índice de calor alcance os 40ºC em Boston e na Filadélfia, e os 45ºC na capital, Washington D.C.

“Este nível de calor pode ser mortal para quem não tiver ar-condicionado adequado e não se mantiver adequadamente hidratado”, advertiu o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) do estado de Nova York.

Na cidade mais populosa dos Estados Unidos, “espera-se que hoje atinja o auge da onda de calor, com temperaturas que podem chegar a 46ºC”, alertou o prefeito Zohran Mamdani nesta sexta-feira pela manhã.

“Mantenham-se frescos, alertas e cuidem de seus vizinhos”, pediu. Esta “perigosa onda de calor sem precedentes” afeta a metade oriental dos Estados Unidos desde o meio da semana e se espera que continue ao longo da costa leste até o sábado (4), dia do 250º aniversário da declaração de independência dos Estados Unidos, trazendo consigo fortes tempestades elétricas.

– Presos –

Com vários eventos ao ar livre planejados para a ocasião, o clima pode estragar a diversão.

Em Washington D.C., está em risco a realização de um grande show em frente ao Capitólio, e a abertura pública das festividades de sábado foi adiada por várias horas.

Nesta sexta-feira pela manhã, vários pais com seus filhos pequenos se reuniram em uma piscina com sombra na capital.

“Está um calor sufocante e não há para onde ir”, disse à AFP Anya Gellerman, de 26 anos, com uma caixa térmica portátil na mão.

No dia anterior, o calor sufocante já havia batido recordes para 2 de julho em Washington e Boston.

E as temperaturas mal baixaram durante a noite. Espera-se que esta onda de calor bata novos recordes nesta sexta-feira e no sábado, segundo os meteorologistas. Ela poderá afetar a Copa do Mundo da Fifa, que é realizada em Estados Unidos, Canadá e México.

Embora alguns estádios tenham teto e ar-condicionado (em Atlanta, Dallas, Los Angeles), outros não, como o da Filadélfia, onde Paraguai e França se enfrentarão no sábado pelas oitavas de final.

Antes disso, as seleções de Argentina e Cabo Verde já poderiam sentir os efeitos desse calor sufocante em Miami, onde o estádio tem um grande teto, mas não possui ar-condicionado.

Às 18h locais, início da partida, espera-se uma sensação térmica de 38ºC, segundo as previsões.

– Problemas na rede elétrica –

Embora a maioria dos prédios nos Estados Unidos contem com sistemas de ar-condicionado e refrigeração, as ondas de calor causam mais mortes no país do que os furacões e as inundações.

Esta onda de calor preocupa as autoridades por sua duração e intensidade, mas também pelas altas temperaturas noturnas que podem afetar a saúde das pessoas vulneráveis e danificar a infraestrutura.

Na quinta-feira (2), a rede elétrica do estado de Nova York enfrentou problemas e as autoridades pediram aos residentes que reduzissem imediatamente seu consumo para evitar cortes de luz.

Em todo o mundo, as ondas de calor são cada vez mais intensas e frequentes devido às mudanças climáticas, causadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis.

A onda de calor recorde que atingiu recentemente grande parte da Europa é um claro exemplo disso.

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