Taiwan investiga empresas por suposto contrabando de chips para a China

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As autoridades de Taiwan realizaram operações de busca e apreensão nos escritórios de três empresas de tecnologia como parte de uma investigação sobre o possível contrabando de chips da Nvidia para a China, informou o Ministério Público nesta terça-feira (30).

Em maio, o MP taiwanês anunciou uma investigação sobre o suposto envio de servidores de inteligência artificial “de alto padrão” com chips da Nvidia para a China, Macau e Hong Kong, em violação aos controles de exportação dos Estados Unidos.

Nove pessoas estão sendo investigadas por falsificação de documentos para o envio de quase 50 servidores fabricados pela empresa americana Super Micro Computer, informou à AFP Huang Sheng, procurador-chefe do MP de Keelung.

As operações de busca aconteceram na segunda-feira em 12 locais diferentes, incluindo os escritórios da Super Micro Computer, da Albatron Technology e da Chief Telecom, informou o Ministério Público em um comunicado.

Em plena competição pela liderança no setor de IA, o governo dos Estados Unidos restringe a exportação de seus chips de inteligência artificial mais avançados para a China, em parte por receio de que Pequim utilize a tecnologia para fins militares.

Os chips mais avançados fabricados pela gigante americana Nvidia — a empresa de maior valor do mundo — são usados para treinar e operar sistemas de IA.

Em resposta às restrições de exportação impostas por Washington, a China acelerou os esforços para desenvolver seus próprios chips de IA e deixar de depender do hardware americano.

Chris McGuire, especialista em China e em IA no ‘Council on Foreign Relations’ (EUA), afirmou que o contrabando de chips é um “problema realmente significativo” em Taiwan e no sudeste da Ásia.

Neste mês, o vice-ministro taiwanês de Assuntos Econômicos, Ho Chin-tsang, declarou que Taiwan e Estados Unidos “trabalharão para implementar nossos objetivos comuns de controle de exportações”, mas o governo não revelou mais detalhes.

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