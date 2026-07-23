TotalEnergies avalia sair de projeto russo de GNL

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A gigante francesa dos hidrocarbonetos TotalEnergies disse, nesta quinta-feira (23), que poderia “transferir” em breve sua participação de 10% no megaprojeto de gás liquefeito Arctic LNG 2, submetido a sanções americanas, à acionista majoritária russa Novatek.

Em novembro de 2023, os Estados Unidos impuseram sanções a este projeto pela invasão russa da Ucrânia e, neste contexto, a Novatek se aproximou da TotalEnergies para iniciar diálogos.

O objetivo é “transferir nossa participação de 10% na Arctic LNG 2 para uma de suas próprias filiais, a NordLine”, informou o presidente-executivo do grupo francês, Patrick Pouyanné.

A “presidência russa” autorizou “publicamente” este processo de transferência “em junho”, que deveria ser concluído em breve, detalhou, durante uma coletiva de imprensa para apresentar os resultados trimestrais.

Pouyanné afirmou que a transferência era de interesse das duas companhias e que a TotalEnergies baixou o valor de sua participação em 4,1 bilhões de dólares em 2022 (cerca de R$ 21 bilhões, na cotação da época).

Após a invasão da Ucrânia, em 2022, a maioria das empresas ocidentais vendeu rapidamente suas operações e ativos na Rússia, e as sanções dificultaram o comércio da maioria dos bens.

Desde então, a Rússia dificultou a saída das empresas, exigindo autorização presidencial para as operações.

A Novatek, fundada em 1994, foi a principal sócia da TotalEnergies na Rússia, e juntas colocaram em andamento em 2013 a enorme jazida de gás natural de Yamal, na Sibéria, de onde enviam GNL para a Europa.

A TotalEnergies possui uma participação de 19,4% na Novatek e explica que não pode cedê-la em um contexto de sanções ocidentais.

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